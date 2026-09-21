i Avery war ein Liebling in der Pokémon-Szene. Avery The Poke Kid Schock bei Fans Pokémon-Liebling Avery stirbt mit nur 12 Jahren Die Pokémon-Welt trauert um Avery "The Poké Kid". Der erst zwölfjährige Karten-Fan verlor seinen jahrelangen Kampf gegen eine seltene Krebserkrankung. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er brachte mit seiner Begeisterung für Pokémon Hunderttausende Menschen zum Lächeln. Jetzt trauert die Community um einen ihrer jüngsten Stars: Avery, online als "The Poké Kid" bekannt, ist im Alter von nur zwölf Jahren verstorben.

Fast acht Jahre lang lebte Avery mit einem Pancreatoblastom, einem äußerst seltenen bösartigen Tumor der Bauchspeicheldrüse bei Kindern. Immer wieder musste er Operationen und Behandlungen über sich ergehen lassen. Noch wenige Tage vor seinem Tod teilten seine Eltern mit, dass sich der Krebs massiv ausgebreitet habe. Die Familie entschied sich schließlich dafür, den Fokus vollständig darauf zu legen, Avery die verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu machen.

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Am 18. September ging plötzlich alles sehr schnell. Eigentlich war die Familie für einen routinemäßigen Termin ins Krankenhaus gekommen. Als klar wurde, dass Avery sterben würde, brachten ihn seine Eltern in den Dachgarten des Krankenhauses – einen seiner Lieblingsorte.

Dort hielten sie ihren Sohn in den Armen, küssten ihn und sagten ihm noch einmal, wie sehr sie ihn liebten und wie stolz sie auf ihn seien. Um 19 Uhr starb Avery im Kreis seiner Familie. Seine Eltern verabschiedeten sich später mit den Worten: "See you next time, Trainer."

Pokémon-Influencer bricht immer wieder in Tränen aus

Avery hinterlässt auch in der riesigen Pokémon-Community Spuren. Einer, den sein Tod besonders getroffen hat, ist Pat Flynn, besser bekannt als "DeepPocketMonster". Mit rund 2,4 Millionen Abonnenten gehört er zu den größten Pokémon-Karten-Creatorn auf YouTube.

Zu Ehren des Zwölfjährigen nahm er ein besonderes Video auf. Darin öffnet er ein Päckchen Pokémon-Karten für Avery. Doch schon die Aufnahme fiel ihm schwer. Flynn erzählt, dass er das Video rund zehnmal neu beginnen musste, weil er immer wieder in Tränen ausbrach.

Am Ende kündigt er an: "Du wirst nicht glauben, was ich gezogen habe."

Dann hält er die Karte in die Kamera: Mewtu.

Ausgerechnet jenes Pokémon, von dem Avery ein riesiger Fan war. Ein Zufall, der den ohnehin emotionalen Abschied für die Community noch einmal besonders macht. Dabei zitiert Pat dann auch noch eine Zeile aus dem ersten Pokémon-Film: ""Es kommt nicht darauf an, wie man geboren wird, sondern was man aus seinem Leben macht."

Letzter großer Traum ging noch in Erfüllung

Zumindest einen Herzenswunsch konnte sich Avery kurz vor seinem Tod noch erfüllen. Er wollte unbedingt die Marke von 100.000 Abonnenten auf YouTube knacken und damit den silbernen YouTube-Playbutton bekommen.

Als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, mobilisierte sich die Pokémon-Community. Anfang September fiel tatsächlich die magische Marke. Avery durfte seinen eigenen Silver Play Button noch selbst in den Händen halten.

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Pokémon-Karten waren für ihn dabei weit mehr als nur ein Hobby. Selbst während seiner Behandlungen öffnete er Packs, teilte seine Freude darüber mit seinen Followern und verschenkte Karten auch an andere Kinder im Krankenhaus.

Seine Eltern brachten es in ihrem Abschied wohl am schönsten auf den Punkt: Der Krebs sei zwar Teil von Averys Geschichte gewesen – definiert habe er ihn aber nie.

Für seine Pokémon-Community bleibt er "The Poké Kid".

Und manchmal erzählt ausgerechnet eine einzige Karte eine größere Geschichte als jedes Video.