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Heidi Klum fühlt sich wohl in ihrer Haut - und in Intimissmi.
Heidi Klum fühlt sich wohl in ihrer Haut - und in Intimissmi.
IMAGO/PIC ONE; Instagram
Sexy Spitzen-Unterwäsche

Heidi Klum zeigt allen, was sie unterm Dirndl anhat

Heidi Klum zeigt sich auf der Wiesn von ihrer frechen Seite. Unter ihrem schicken Dirndl sorgt dabei ein ziemlich heißes Detail für Aufsehen.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
21.09.2026, 12:18
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Heidi Klum konnte offenbar nicht genug von der Wiesn haben. Nach ihrem "Heidifest" in München, das heuer erstmals bei RTL statt bei ProSieben zu sehen war, legte die "Queen of Halloween" noch einen drauf: Am Sonntag stattete sie der "Gay Wiesn" im Bräurosl einen Besuch ab.

Im Dirndl mischte sie sich unter ihre LGBTQ+-Fans, hüpfte gut gelaunt auf der Bühne herum und heizte die Stimmung ordentlich an. Bei ihrer Wiesn-Show hatte sie zuvor bereits mit 90er-Jahre-Stars, Schlager und deutschen Popgrößen für Unterhaltung gesorgt.

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Heidi zeigt, was sie drunter trägt

Doch Klum ließ ihre Oktoberfest-Tage nicht einfach auf sich beruhen. Auf Instagram liefert sie weiterhin Einblicke – und zeigt dabei auch, was unter ihrem Dirndl steckt.

Für die Unterwäsche-Marke "Intimissimi" posiert die sexy 53-Jährige in weißer Spitze und setzt ihren sportlichen Körper gekonnt in Szene.

"Ins Gesicht rein" – Heidi Klum mit Sex-Sager im TV

Dazu wirbt sie fleißig für die Zusammenarbeit mit der Marke: "Das Geheimnis eines perfekten Dirndl Looks? Die perfekte Oktoberfest Unterwäsche von Intimissimi".

red,21.09.2026, 12:18
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