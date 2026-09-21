i Taylor Swift jubelte in ihrer Loge im Arrowhead Stadium über den Touchdown ihres Mannes. Reuters; ESPN "Das ist mein Ehemann!" Nach Touchdown: Taylor Swift zeigt stolz ihren Ehering Beim Chiefs-Spiel jubelt die Sängerin so laut über Travis Kelce, dass sie kurzerhand ihre Hand in die Kamera hält. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Taylor Swift (36) hat am Sonntagabend im Arrowhead Stadium in Kansas City klargemacht, wem der Mann im Trikot mit der Nummer 87 gehört. Als Ehemann Travis Kelce (36) gegen die Indianapolis Colts seinen ersten Touchdown der Saison erzielte, deutete die Sängerin in ihrer Loge mehrmals auf ihren Ehering. Dazu rief sie offenbar: "That's my husband!", also: "Das ist mein Ehemann!"

Die TV-Kameras von ESPN fingen den Moment ein, das NFL-Posting mit dem Clip wurde binnen einer Stunde fast 200.000 Mal angesehen.

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Zweites Spiel als Ehefrau

Für Swift war es erst das zweite Chiefs-Spiel, seit sie und Kelce im Juli geheiratet haben. Zum Saisonauftakt gegen die Denver Broncos saß sie noch neben Tom Cruise (64) in der VIP-Loge. Diesmal hatte sie die Familie dabei: Ihre Eltern und Travis' Mama Donna feuerten gemeinsam mit ihr an.

Stilecht trug der Popstar ein rotes Chiefs-Tanktop zu hellen Jeansshorts. Die meiste Aufmerksamkeit bekam an diesem Abend aber ohnehin ihre linke Hand.

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Kelce erzielte den Touchdown im ersten Viertel, nach einem 13-Yard-Lauf brachte er sein Team damit in Führung. Spannend blieb es trotzdem bis zum Schluss: Erst in der Verlängerung setzten sich die Chiefs mit 33:30 durch.