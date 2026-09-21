i Mirko Reeh IMAGO/Matthias Wehnert "Nicht mehr Herr der Lage" "Habe Problem": TV-Star schockt mit Alkohol-Geständnis TV-Koch Mirko Reeh spricht offen über sein Alkoholproblem. Jetzt zieht der 49-Jährige die Reißleine. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mehr als 20 Jahren steht Mirko Reeh vor der TV-Kamera und sorgt mit seinen Kochkünsten für Unterhaltung.

Jetzt spricht der 49-Jährige über eine ernste Seite seines Lebens – und zieht einen klaren Schlussstrich.

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"Ich habe ein Problem mit Alkohol"

"Ich habe ein Problem mit Alkohol", sagt Reeh offen im Interview mit "FOCUS online". Zuvor hatte der TV-Koch bereits Freunde, Wegbegleiter und Geschäftspartner in einer persönlichen Nachricht über seine Situation informiert. Diese gelangte schließlich an die Öffentlichkeit.

Reeh macht kein Geheimnis daraus, dass Alkohol zuletzt einen zu großen Stellenwert in seinem Leben bekommen hatte. "Ich habe für mich erkannt, dass Alkohol in meinem Leben einen Platz eingenommen hat, der mir nicht guttut", erklärt er.

Für den TV-Star steht deshalb fest: Es muss sich etwas ändern. "Das will ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Ich habe aufgehört zu trinken. Ich bin weg vom Alkohol."

"Nicht mehr Herr meiner Lage"

Dabei sagt Reeh ganz offen, dass er grundsätzlich gerne Alkohol getrunken habe. Genau das allein sei aber nicht der Grund für seinen Entschluss. Vielmehr habe er gemerkt, die Kontrolle zu verlieren: "Ich höre damit auf, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, Herr meiner Lage zu sein."

Auch seine Rolle in der Öffentlichkeit habe ihn zum Nachdenken gebracht. Als bekannte TV-Persönlichkeit trage er schließlich eine gewisse Verantwortung. Er wolle den Menschen gutes Essen präsentieren und ein charmanter Gastgeber sein – "aber nicht im besoffenen Kopf".

Sein neues Credo nimmt Reeh nun Tag für Tag: "Heute trinke ich nichts." Den Satz kenne er von den Anonymen Alkoholikern. Ob ihm das für immer gelingen werde, könne er nicht versprechen. Für die Zukunft sei es jedoch sein klares Ziel.

Seit über 20 Jahren im Fernsehen

Mirko Reeh ist bereits seit 2005 regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen. Bekannt wurde er unter anderem mit "Mirko Reehs Kochmobil" bei RTL und "Koch Undercover", das lange im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" zu sehen war.

Seit 2022 tritt der Koch außerdem bei "Achtung Kontrolle" auf Kabel Eins auf. Zuletzt wagte Reeh sogar einen Ausflug ins Schlagergeschäft.