i Yeliz Koc macht Jimi Blue Ochsenknecht schwere Vorwürfe. APA-Images / dpa / Sven Hoppe Kein Vertrauen in Jimi Blue Yeliz Koc: "Habe Angst, dass ihr sie entführt" Im Sorgerechtsstreit mit Ex Jimi Blue Ochsenknecht erhebt Reality-Star Yeliz Koc schwere Vorwürfe, auch gegen Natascha Ochsenknecht. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) herrscht wieder dicke Luft. Kurz vor dem Start der zweiten Staffel ihrer Doku-Serie gibt es im gemeinsamen Interview heftigen Streit. Es geht um Sorgerecht, Vertrauen und die Familie Ochsenknecht.

Jimi Blue will das geteilte Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Snow Elanie (4), doch Yeliz blockt ab: "Ich brauche dann für jedes Anliegen deine Unterschrift. Dann muss ich dich fragen, ob ich mit unserer Tochter in den Urlaub darf." Er entgegnet, dass es ihm nur darum gehe, mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen.

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Wie es bei "Gala" heißt, wird Yeliz beim Thema Vertrauen deutlich: "Dann musst du erst einmal das Vertrauen aufbauen, dass man dich auch mit einem Kind allein lassen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendwas passiert." Und noch drastischer: "Ich habe einfach Angst, dass ihr sie entführt oder so. Solche Sachen habe ich im Kopf."

Auch das Verhältnis zu Jimi Blues Mutter Natascha Ochsenknecht (62) sorgt für Zündstoff. Für Yeliz ist das Tischtuch mit dem Familienoberhaupt endgültig zerschnitten. Sie kündigt an: "Ich freue mich, wenn dieser Part ausgestrahlt wird, weil das den Zuschauern zeigt, was das für ein Mensch ist."

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Trotz aller Konflikte wollen die beiden für ihre Tochter zusammenhalten. Snows fünften Geburtstag am 2. Oktober werden sie gemeinsam feiern. "Beim Geburtstag werde ich dort sein, den feiern wir gemeinsam", kündigt Jimi Blue an. Die zweite Staffel der Doku-Serie läuft auf Sky.