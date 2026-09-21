i Anne Wünsche Instagram Noch nie getroffen Neuer Mann! Anne Wünsche ist "ganz frisch" verliebt Nachdem die Influencerin bei Tinder gesperrt wurde, probierte sie eine andere Dating-App aus – und hat jetzt Schmetterlinge im Bauch. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Anne Wünsche läuft es gerade bestens in Sachen Liebe. Die dreifache Mutter und Influencerin hat verraten, dass es in ihrem Liebesleben wieder richtig spannend wird. Das Besondere: Ihr neues Match lernte sie über die Dating-App Hinge kennen.

Der Grund für den App-Wechsel ist kurios: Bei Tinder wurde sie gesperrt. "Tinder gesperrt – war ja irgendwie klar, oder? Also musste eine andere Dating-App her und habe mich deshalb für Hinge entschieden, und dann ging es auch sehr schnell", erklärt sie.

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Laut Promiflash hat Anne innerhalb von nur 30 Minuten ein Match gefunden. Seitdem reißt der Kontakt nicht mehr ab – die beiden schreiben oder telefonieren täglich miteinander.

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Nach gescheiterter Datingshow nun die große Liebe?

Ein Datum für das persönliche Treffen steht auch schon fest: Die beiden werden sich in Berlin sehen. Die Vorfreude der Influencerin ist riesig.

Sie schwärmt: "Ich freu mich wirklich unglaublich darauf, weil ich endlich wieder Schmetterlinge im Bauch habe. Das ist alles noch ganz frisch und ich weiß natürlich noch nicht, wo das Ganze hinführt. Aber so wie es jetzt gerade ist, lässt es mich schon auf Wolke sieben schweben."

Den Namen ihres neuen Schwarms behält Anne Wünsche vorerst noch für sich. Sie kennen sich jedenfalls "erst seit dem 30. Augus". Die Fans der 33-Jährigen dürfen aber gespannt bleiben – auf Instagram hält sie ihre Community weiterhin auf dem Laufenden.