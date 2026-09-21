i Guido Maria Kretscher Bieber, Tamara / Action Press / picturedesk.com Was für eine Summe Gab es noch nie: Guido ändert "Shopping Queen"-Regeln Bei "Shopping Queen" ist diese Woche plötzlich alles anders! Zum großen Jubiläum krempelt Guido Maria Kretschmer die beliebte VOX-Show ordentlich um. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Stunden Zeit, 500 Euro Budget und fünf Kandidatinnen, die sich eine Woche lang demselben Motto stellen. Seit 2012 funktioniert "Shopping Queen" nach einem ziemlich einfachen Prinzip.

Doch nach unglaublichen 3.000 Folgen darf es ruhig einmal etwas anders laufen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Am Montag startet bei VOX die große Jubiläumswoche aus Hamburg. Henni, Alicja, Nadine, Märy und Gina kämpfen diesmal unter besonderen Bedingungen um die Krone.

Denn Guido Maria Kretschmer hat für das Jubiläum tief im "Shopping Queen"-Archiv gekramt.

Plötzlich hat jede Kandidatin ein anderes Motto

Normalerweise verkündet Guido zu Beginn der Woche ein Motto – und alle fünf Frauen müssen anschließend ihre eigene Interpretation davon auf den Laufsteg bringen.

Diesmal fällt diese Regel weg.

Unter dem übergeordneten Motto "Guidos Schatzkiste" bekommt jede Kandidatin eine eigene Herausforderung. Dafür hat Kretschmer aus mehr als 600 verschiedenen Aufgaben, die es im Laufe der Show bereits gab, fünf legendäre Mottos herausgesucht.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Welche Kandidatin welches Motto bekommt, erfahren die Frauen erst, wenn Guido in seine Schatzkiste greift.

"Was macht der Guido mit dieser ollen Kiste?", scherzt der Designer selbst über sein ungewöhnliches Hilfsmittel. Für ihn steckt darin allerdings ein ordentliches Stück "Shopping Queen"-Geschichte.

Bei seiner Auswahl habe er sich bewusst für Wochen und Aufgaben entschieden, an die er sich besonders gut erinnern könne.

Damit wird es für die Kandidatinnen allerdings auch schwieriger, sich direkt miteinander zu vergleichen: Während sonst alle dasselbe modische Problem lösen müssen, steht diesmal jede vor einer völlig anderen Herausforderung.

Gewinn wird verdreifacht

Dafür kann sich der Sieg in dieser Woche besonders auszahlen.

Normalerweise bekommt die neue "Shopping Queen" 1.000 Euro Preisgeld. Zum 3.000-Folgen-Jubiläum verdreifacht VOX die Summe kurzerhand.

3.000 Euro warten am Freitag auf die Siegerin.

Und damit nicht genug: Während der gesamten Jubiläumswoche soll immer wieder auf die vergangenen 3.000 Folgen zurückgeblickt werden. Auch frühere "Shopping Queens" und prominente Wegbegleiter gratulieren der Sendung per Videobotschaft.

14 Jahre auf Shopping-Tour

Dass es überhaupt einmal so weit kommen würde, war beim Start wohl kaum abzusehen. Seit 2012 schickt Guido Maria Kretschmer Kandidatinnen auf die Jagd nach dem perfekten Outfit. Mehr als 600 unterschiedliche Mottos sind dabei inzwischen zusammengekommen.

Den Auftakt zur Jubiläumswoche macht am Montag Henni. Die Hamburger Redakteurin und Stylistin bringt zumindest genügend modische Auswahl mit: Mehr als 90 Paar Schuhe besitzt sie – einige davon lagert sie aus Platzmangel sogar in einem umfunktionierten Weinschrank.