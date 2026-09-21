i Sarah Connor zu Gast bei "Willkommen Österreich". ORF "Sind kein Paar mehr" Nach 16 Jahren: Plötzliches Ehe-Aus bei Sarah Connor Liebes-Aus bei Sarah Connor (46)! Nach 16 gemeinsamen Jahren sollen die Sängerin und ihr Ehemann Florian Fischer (51) kein klassisches Paar mehr sein. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 15:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Nachricht kommt überraschend.

Sarah Connor und Florian Fischer sollen ihre Beziehung nach rund 16 gemeinsamen Jahren grundlegend verändert haben. Wie die "Bild" berichtet, sind die Sängerin und ihr Ehemann bereits seit dem Frühjahr 2026 "kein klassisches Paar mehr".

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Von einem bitteren Rosenkrieg kann allerdings keine Rede sein.

Die beiden sollen weiterhin eng miteinander verbunden sein und gemeinsam Verantwortung für ihre Familie übernehmen.

Entscheidung fiel schon im Frühjahr

Sarah und Florian lernten sich Ende der 2000er-Jahre kennen. Seit 2010 gingen sie offiziell gemeinsam durchs Leben.

2011 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt, 2017 folgte ein Sohn. Connor brachte außerdem ihre beiden älteren Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Marc Terenzi mit in die Beziehung.

2017 heirateten Sarah und Florian schließlich heimlich.

Nun soll sich ihre Beziehung verändert haben.

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Laut "Bild" fiel die Entscheidung bereits im Frühjahr dieses Jahres. Dem Bericht zufolge bleiben die beiden trotzdem Familie und wollen auch beruflich weiterhin miteinander verbunden sein.

Eine klassische Trennung mit komplett getrennten Leben scheint es damit nicht zu sein.

Sarah sprach offen über Ehekrise

Besonders überraschend ist die Nachricht auch deshalb, weil Connor erst vor wenigen Monaten ungewöhnlich offen über eine frühere schwere Krise ihrer Ehe gesprochen hatte.

In ihrem Song "Zusammen ist man weniger kaputt" verarbeitete sie eine Phase, in der ihre Beziehung zu Florian massiv auf der Kippe stand.

"Ich erinnere mich an den Schmerz", erzählte sie über diese Zeit.

Connor sprach von Entfremdung, Sehnsucht und der Frage, ob man sich möglicherweise in jemand anderen verlieben könnte.

Die Krise lag damals bereits mehrere Jahre zurück. Sarah und Florian hatten wieder zueinandergefunden.

"Wir waren sehr weit voneinander entfernt"

Die Sängerin machte allerdings keinen Hehl daraus, wie ernst die damalige Situation gewesen war.

Sie und ihr Mann seien zeitweise emotional "sehr weit voneinander entfernt" gewesen. Das gemeinsame Leben, Kinder und Karriere hätten ihre Spuren hinterlassen.

Umso bewusster hätten beide anschließend wieder an ihrer Beziehung gearbeitet.

Noch Anfang 2026 sprach Connor öffentlich darüber, wie wertvoll es für sie gewesen sei, diese schwierige Phase gemeinsam überwunden zu haben.

Nur wenige Monate später soll nun die Entscheidung gefallen sein, ihre Beziehung erneut neu zu definieren.

Kein kompletter Schlussstrich

Wie genau dieses neue Modell aussieht, halten Sarah Connor und Florian Fischer bislang weitgehend privat.

Laut dem aktuellen Bericht bleiben sie einander jedoch außergewöhnlich nah. Ihre gemeinsamen Kinder stehen weiterhin im Mittelpunkt, auch beruflich soll Fischer an Connors Seite bleiben.

Damit scheint aus ihrer langjährigen Ehe nicht einfach ein klassisches Ex-Paar geworden zu sein.

Sarah Connor selbst hat sich zu den aktuellen Berichten bislang nicht öffentlich geäußert.