i Edith Simone Morales Sen Marlen Asabina Hollywood hat angerufen Dua Lipa, Nicki Minaj – Wienerin tanzt mit Superstars Von Wien auf die ganz großen Bühnen der Welt: Edith Simone Morales Sen (27) hat geschafft, wovon viele junge Tänzer träumen. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 17:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Dua Lipa, Jason Derulo oder Nicki Minaj auf der Bühne stehen, schaut normalerweise die ganze Welt auf die Stars in der Mitte.

Manchmal lohnt sich allerdings auch ein Blick auf die Menschen dahinter.

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Eine davon kommt nämlich aus Wien: Edith Simone Morales Sen. Die österreichisch-kubanische Tänzerin hat sich über die vergangenen Jahre einen beeindruckenden internationalen Lebenslauf aufgebaut.

Ihre Karriere begann allerdings deutlich kleiner.

Mit gerade einmal drei Jahren fing Edith in Wien zu tanzen an. Zunächst standen Ballett und später Jazz und Hip-Hop auf dem Programm. Schon früh nahm sie mit ihrer Tanzgruppe an Meisterschaften teil – doch irgendwann war ihr Österreich zu klein.

Sie jobbte für ihren Amerika-Traum

Bereits als Teenager reiste Edith alleine zu internationalen Tanzcamps nach Polen und London. Dort trainierte sie unter anderem bei Choreografen aus der internationalen Musikbranche.

Ihr großes Ziel hieß aber Los Angeles.

Um sich ihren Traum selbst finanzieren zu können, jobbte die Wienerin unter anderem als Kellnerin und nahm schlecht bezahlte Tanzjobs an. Nach der Schule sparte sie genug Geld zusammen, um für drei Monate in die USA zu gehen.

Der Plan war ambitioniert: nach Los Angeles ziehen, eine renommierte Tanzagentur finden – und irgendwann mit den ganz Großen arbeiten. Genau das gelang.

Plötzlich tanzt sie für Weltstars

In einem ausführlichen Interview mit "VoyageLA" zählt Edith einige jener Jobs auf, auf die sie bis heute besonders stolz ist.

Sie performte unter anderem für Dua Lipa, Jason Derulo feat. Nicki Minaj, Becky G, Akon und Kid Cudi. In Musikvideos arbeitete sie außerdem für Künstler wie Panic! At The Disco und Deutschlands Rap-Superstar Shirin David. Für den österreichischen Sänger Lou Asril choreografierte sie sogar eine Tour.

Aus dem dreijährigen Mädchen im Wiener Tanzstudio wurde damit tatsächlich eine international gebuchte Tänzerin.

Mittlerweile arbeitet Edith zwischen Berlin, Wien und Los Angeles. Hip-Hop, Jazz, Afro Dance, Voguing, Ballett und Salsa gehören zu ihrem Repertoire.

Doch auf der Bühne hinter den Superstars zu stehen, reicht ihr mittlerweile offenbar nicht mehr. Denn Edith arbeitet bereits an ihrer nächsten Karriere.