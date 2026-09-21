i Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc APA-Images / dpa / Lukas Barth-Tuttas Yeliz stoppt "Geht nichts mehr" – TV-Dreh mit Jimi Blue abgebrochen Bei Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Yeliz Koc (32) fliegen schon wieder die Fetzen. Eine Mediatorin musste sogar eingreifen. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 20:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollten Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beweisen, dass sie trotz ihrer turbulenten Vergangenheit gemeinsam für ihre Tochter Snow (4) da sein können.

Doch hinter den Kulissen ihrer Reality-Doku "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" krachte es offenbar gewaltig. So gewaltig, dass irgendwann gar nichts mehr ging.

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"Wir haben den Dreh unterbrochen für ein, zwei Monate", verrät Jimi Blue jetzt im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger.

Der Grund: Die Situation zwischen ihm und seiner Ex war festgefahren. "Wir dachten, es geht nichts mehr."

Mediatorin musste einschreiten

Auch die Produktion wusste sich offenbar nicht mehr anders zu helfen.

Schließlich wurde professionelle Unterstützung geholt. "Wir hatten Gespräche mit einer Mediatorin", erzählt Jimi Blue.

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Die neutrale Vermittlerin sollte dabei helfen, die verhärteten Fronten zwischen dem ehemaligen Paar wieder aufzuweichen.

Und Konfliktpotenzial gibt es genügend.

Jimi lebt mittlerweile in Dubai, während Yeliz mit der gemeinsamen Tochter Snow in Deutschland wohnt. Die beiden haben zudem ziemlich unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ihr Leben als getrennte Eltern funktionieren soll.

"Wir haben einfach zwei verschiedene Leben", erklärt Jimi. Da würde man eben häufig aneinandergeraten.

Yeliz macht ihm schwere Vorwürfe

Yeliz wünscht sich vor allem mehr Verlässlichkeit vom Vater ihrer Tochter.

Aktuell wirft sie ihrem Ex vor, zu selten für Snow da zu sein. Wenn Jimi Zeit mit seiner Tochter verbringe, würden die beiden zwar schön miteinander spielen. Für Yeliz reicht das allerdings nicht.

Sie wünsche sich, dass er sein Kind besser kennenlerne, präsenter sei und auch ihre Mutter entlaste, die sie bei der Betreuung unterstützt.

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Dass Jimi inzwischen in Dubai lebt, macht die Situation nicht einfacher.

Jimi wiederum stört, dass Yeliz ihre Probleme immer wieder öffentlich über Social Media austrägt.

Alles für Tochter Snow

Trotz der heftigen Auseinandersetzungen will Jimi die Beziehung zu seiner Ex nicht wieder komplett abbrechen lassen.

"Das Wichtigste ist Snow", stellt er klar.

Es gehe darum, Kompromisse zu finden und sich zusammenzureißen – nicht nur für die gemeinsame TV-Sendung, sondern vor allem für ihre Tochter.

Ob das funktioniert, können die Zuschauer nun selbst beobachten.

Ausgerechnet am Dienstag startet die zweite Staffel von "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" auf Sky und WOW sowie zeitgleich auf RTL+.

Und diesmal wird offenbar nichts beschönigt: Auch die Phase, in der die Dreharbeiten komplett zum Erliegen kamen, soll in der neuen Staffel thematisiert werden.