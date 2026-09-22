i Presley Gerber mit Schwester Kaia, Mutter Cindy Crawford und Vater Rande Gerber bei einem Event im Jahr 2017. APA-Images / Action Press/Sipa / David Niviere Starb in Entzugsklinik Polizei äußert Verdacht zu Tod von Crawford-Sohn Der Sohn des Supermodels wurde am Sonntag tot aufgefunden. Jetzt nennen die Ermittler erstmals eine mögliche Ursache. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Polizei von Santa Monica ermittelt im Fall des verstorbenen Models Presley Gerber (†27). Der Sohn von Supermodel Cindy Crawford (60) und Unternehmer Rande Gerber (64) starb am Sonntag im Alter von nur 27 Jahren. Die Beamten gehen von einer mutmaßlichen Überdosis aus, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es derzeit keine.

Laut einer Mitteilung der Polizei ging am Sonntag um etwa 9.35 Uhr Ortszeit ein Notruf wegen einer möglichen Überdosis ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der junge Mann bereits tot. Laut Unterlagen der Gerichtsmedizin von Los Angeles starb Presley in einer Entzugsklinik.

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Todesursache noch offen

Die offizielle Todesursache steht noch nicht fest. Die Gerichtsmedizin hat am Montag eine Untersuchung durchgeführt, die endgültige Entscheidung aber zurückgestellt. Es seien weitere Tests angeordnet worden, welche genau, will die Behörde wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Laut dem US-Portal "TMZ" haben die Ermittler bereits andere Bewohner der Klinik befragt. Sie sollen herausfinden wollen, ob Presley Drogen genommen hat und woher diese stammen könnten. Verdächtige gibt es laut dem Bericht keine.

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Offen über seine Probleme gesprochen

Presley stand schon als Teenager gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Kaia Gerber (25) vor der Kamera, mit 15 unterschrieb er bei der Agentur IMG Models. Er lief für Dolce & Gabbana und Moschino und war das Gesicht von Kampagnen für Calvin Klein.

Über seine Kämpfe mit psychischen Problemen und Sucht sprach er in den vergangenen Jahren immer wieder offen. 2019 war er wegen Alkohols am Steuer angeklagt worden und machte danach eine Therapie, später startete er auf Social Media eine eigene Videoreihe über mentale Gesundheit.