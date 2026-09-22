i Leyla und Mike Heiter: Eigenheim auf Mallorca gekauft Instagram "Wollen Sonne" Neues Leben! Leyla und Mike kaufen Haus auf Mallorca Mike (34) und Leyla Heiter (30) haben sich ihren Lebenstraum erfüllt: Das Promi-Paar besitzt jetzt ein gemeinsames Eigenheim auf Mallorca. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Reality-TV-Paar hat einen großen Schritt gewagt: Mike und Leyla Heiter sind nun stolze Besitzer eines Hauses auf Mallorca. Die Nachricht teilten sie auf Instagram mit ihren Fans.

"We did it! OMG, wir haben es getan. Unser erstes gemeinsames Eigenheim – und das einfach auf Mallorca!" schrieb Mike Heiter zu den Bildern, die das Paar auf einer Dachterrasse mit atemberaubendem Meerblick zeigen.

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Wie BILD berichtet, hatten die beiden ganz konkrete Vorstellungen von ihrem Traumhaus. Eine gute Aussicht, viel Grün und im besten Fall Meerblick waren Mike besonders wichtig.

Lebensqualität war entscheidend

"Weil uns einfach diese Lebensqualität wichtig ist. Wir wollen unbedingt in die Sonne, einen Strand in der Nähe haben, Palmen sehen – aber trotzdem nicht so weit weg von der Familie sein", erklärte Leyla die Entscheidung für Mallorca.

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Auch an Dackel Alani wurde gedacht: Ein Garten für den Vierbeiner stand ebenfalls auf der Wunschliste. Ob am Ende alle Kriterien erfüllt wurden, verrieten die Heiters noch nicht – doch sie versprachen ihren Fans, sie bei jedem Schritt mitzunehmen.