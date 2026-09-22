Heftige Verletzung! Cora Schumacher in der Notaufnahme

Schockmoment bei Cora Schumacher! Die Ex-Frau von Ralf Schumacher landet mitten in der Nacht in der Notaufnahme. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower sogar mit ins Krankenhaus und zeigt sich mit einer deutlich verletzten Unterlippe.
"Gott, seh' ich scheiße aus", kommentiert Schumacher ihren Anblick. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Chirurg die Wunde an ihrer Lippe näht.
Was genau passiert ist, verrät die 49-Jährige allerdings nicht. Stattdessen spricht sie ironisch von einer "Kriegsverletzung" und ihrer "dicken Lippe".
In einem mitgefilmten Gespräch mit dem Arzt geht es auch um eine Impfung sowie ein Antibiotikum. Wegen eines "blöden Keimspektrums" der Wunde soll offenbar das Risiko einer Infektion möglichst gering gehalten werden.
Später zeigt Schumacher das Ergebnis der nächtlichen Behandlung. "Ich sehe echt aus wie Quasimodo", scherzt sie über ihr Aussehen. Bis zu sechs Stiche seien nötig gewesen, um die Verletzung zu versorgen.
Besonders heftig: In ihrer Story zeigt die 49-Jährige ein blutverschmiertes Tuch, auch auf ihrer Hose sind Flecken zu erkennen. "Alles voller Blut", erklärt sie. Zu diesem Zeitpunkt ist es bereits kurz vor zwei Uhr morgens.
Für die nächste Zeit muss Cora Schumacher offenbar kürzertreten. "Ich bin dann wohl erstmal raus", schreibt sie ihren Followern – und nimmt ihre Verletzung trotz allem mit Humor: "Knutschen ist nicht im Moment."