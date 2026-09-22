i Das war von Daniela so nicht geplant. VOX Nicht die einzige Panne "Kleid hin" – Shaker explodiert bei "Perfektem Dinner" Damit hat Daniela (53) beim "Perfekten Dinner" wohl nicht gerechnet. Ausgerechnet beim Dessert entwickelt ihr Cocktailshaker ein Eigenleben. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 12:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Gänge kochen, vier Konkurrenten bewirten und dabei möglichst entspannt wirken: Beim "Perfekten Dinner" kann so einiges schiefgehen.

Daniela aus Berlin-Lichterfelde bekommt das am Dienstag am eigenen Leib zu spüren.

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Die 53-Jährige ist an Tag zwei der Berliner Dinner-Woche an der Reihe und hat sich für ihre Gäste Jannik, Noah, Gregor und Thanh ein durchaus ambitioniertes Menü vorgenommen. Unter dem Motto "Das fünfte Element" dreht sich bei ihr alles um den fünften Geschmackssinn Umami.

Auf den Tisch kommen zunächst Wantans mit Garnele und Huhn in einer kräftigen Brühe. Danach gibt es Kabeljau mit Salzzitronen-Risotto, Gremolata und Cherrytomaten.

Zum Abschluss wartet Kokos-Dulce-de-Leche-Eis mit Schokoschnitte. Und ein Espresso Martini. Genau der wird Daniela zum Verhängnis.

Plötzlich fliegt der Espresso

Eigentlich müsste Daniela für den Drink lediglich Espresso, Wodka und Kaffeelikör gemeinsam mit Eis kräftig durchschütteln. So sieht es auch das offizielle Rezept vor.

Doch ihr Shaker hat offenbar andere Pläne.

Beim Hantieren mit dem Behälter geht plötzlich etwas daneben – und der Espresso landet ausgerechnet auf Danielas Kleidung. VOX fasst das Malheur wenig zimperlich zusammen: "Das Kleid ist hin!"

Damit aber nicht genug.

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Zwischendurch lässt sich der widerspenstige Behälter auch noch partout nicht öffnen. Daniela bekommt unerwartete Unterstützung von ihren Gästen, die beim Kampf mit dem Shaker mit anpacken müssen.

Statt elegantem Cocktail-Service wird das Dessert damit kurzfristig zur Gemeinschaftsaufgabe.

Auch beim Risotto geht etwas schief

Der Espresso-Unfall ist dabei nicht die einzige Panne des Abends.

Auch beim Salzzitronen-Risotto vergisst Daniela Zutaten. Das Ergebnis kann ihre Gäste trotzdem überzeugen. Besonders Fisch und Risotto kommen bei der Konkurrenz gut an. Bei den Wantans fehlt einigen hingegen noch etwas Würze.

Daniela lässt sich von den Küchen-Pannen jedenfalls nicht die Stimmung verderben. Der Abend bleibt ausgelassen – und auch auf dem Punktekonto richtet der rebellische Cocktailshaker keinen Totalschaden an.