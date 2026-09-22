i "Gilmore Girls"-Stars Bledel und Graham zeigten sich letztes Jahr bei den Emmys zusammen auf der Bühne. imago images/Everett Collection; REUTERS/Mike Blake Stars der Kultserie 25 Jahre später: So sehen die "Gilmore Girls" heute aus "Gilmore Girls" prägte eine ganze Generation. 25 Jahre später zeigen sich die Stars aus Stars Hollow noch immererfolgreich in Hollywood. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum eine Serie hat mit schnellen Sprüchen und charmanten Figuren so viele Fans geprägt wie "Gilmore Girls". Nach dem Start im Jahr 2000 wurde Stars Hollow schnell zum Kult-Ort, sieben Staffeln lang bis 2007 blieb die Serie ein Fixpunkt und gehörte auch im ORF zu den Publikumslieblingen.

Auch heute ist die Fangemeinde groß – und der Titelsong mit den Zeilen "Where you lead, I will follow, anywhere that you tell me to" dürfte bei vielen sofort wieder im Kopf laufen. 25 Jahre nach dem Serienstart sind die Darsteller längst in neuen Projekten angekommen. Demnächst soll aber eine offizielle Doku mit fast allen Stars der Serie erscheinen.

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Was wurde aus den "Gilmore Girls"-Stars?

Lauren Graham (57) ist als Lorelai weiterhin kaum verändert und veröffentlichte unter anderem das Buch "Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl". 2026 war sie im Kinofilm "Für immer ein Tel von dir" zu sehen. Ein neues Wiedersehen würde sie offenbar nicht ausschließen, auch ein Weihnachts-Special stand schon im Raum.

Lauren Graham bei der Premiere von "Für immer ein Teil von dir" Anfang 2026. IMAGO/AFF-USA

Fans würden sich sicher freuen, denn ein ungelöstes Rätsel bleibt: Im Netflix-Reboot "Gilmore Girls: Ein Neues Jahr" wurde Rory schwanger – wer der Vater ist, blieb offen.

Alexis Bledel (45) etablierte sich nach Rory mit "Mad Men" und ihrer preisgekrönnten Rolle in "The Handmaid’s Tale" weiter in Hollywood. Sie überraschte dabei viele, als sie andere Seiten von sich zeigte.

Jared Padalecki machte nach Dean mit "Supernatural", "Walker" und "The Boys" Karriere und blieb zwar seiner braven Firsur treu, doch hat sich mit Bart und Muskelkörper mittlerweile zu einem Mann entwickelt.

Melissa McCarthy war als quirrlige Köchin Sookie eine Nebenrolle in der Serie. Heute hat sie sich zu einem großen Comedy-Star etabliert und regelmäßig in erfolgreichen Kinofilmen zu sehen.

Melissa McCarthy bei den Oscars im März 2026. REUTERS/Daniel Cole

Milo Ventimiglia brachte als Jess Mariano nicht nur Rorys Herz zum Höherschlagen, sondern auch die vieler Fans. Ähnlich zum Verlieben war er als Familienvater Jack im Erfolgshit "This Is Us" zu sehen. Er spielte außerdem in "Heroes", "Enzo", "Rocky Balboa" oder zuletzt im Netflix-Thriller "Nur für dein Leben" mit. 2026 zeigte er sich außerdem von seiner musikalischen Seite in "I Can Only Imagine 2".

Gewusst? Liza Weil war ursprünglich für Rory im Gespräch. Für sie wurde stattdessen dann extra die Rolle der Paris geschrieben. Auch sie landete später unter anderem eine größere Rolle in "How To Get Away With Murder" neben Oscar-Preisträgerin Viola Davis.