i Anne Wünsche Instagram Sie verdient Millionen Anne Wünsche: "Meine Kinder bekommen kein Taschengeld" Die Influencerin hat eine besondere Methode, wie sie ihre Kinder finanziell erzieht. Auf ein festes Taschengeld verzichtet sie komplett. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Influencerin Anne Wünsche geht beim Thema Taschengeld einen ungewöhnlichen Weg. In einem TikTok-Video mit ihrer Tochter Miley verriet sie, dass ihre drei Kinder kein festes Taschengeld bekommen.

"Meine Kinder bekommen absolut gar kein Taschengeld", erklärte die Social-Media-Bekanntheit. Den Grund dafür lieferte sie gleich mit: "Also tatsächlich ist es so, dass ich meinen Kindern schon ziemlich viele Wünsche erfülle."

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Ganz ohne Geld lässt die Influencerin ihre Kids aber nicht, wie Promiflash schreibt. Wenn sie zu einer Freundin gehen oder shoppen, bekommen sie etwas mit. "Manchmal gibt es Taschengeld, wenn sie zu einer Freundin oder so gehen, dann gebe ich ihr etwas mit", so Anne Wünsche.

Jeden Monat Geld aufs Sparkonto

Eine Überraschung wartet allerdings auf die Kinder, wenn sie volljährig werden. "Tatsächlich überweise ich jeden Monat Geld auf ihr Sparkonto. Das bekommen sie aber erst mit 18", verriet die dreifache Mutter.

Ihre Tochter Miley hat mittlerweile selbst rund 80.000 Follower auf Instagram und verdient dort auch schon eigenes Geld über Werbung und Link-Klicks. Vom verdienten Geld wird die Hälfte für später auf ein Sparbuch gepackt.

Für Anne Wünsche ist Instagram aber eher ein Hobby für ihre Tochter und kein dauerhafter Job. Bei der finanziellen Erziehung ihrer Kinder setzt sie auf eine klare Linie – auch wenn das bedeutet, dass es kein klassisches Taschengeld gibt.