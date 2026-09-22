i Arda Saatci im Hangar 7. Servus TV Geständnis bei "Servus TV" "Gar kein Stein" – Arda log bei 600-Kilometer-Lauf Arda Saatçi ging bei seinem Extrem-Lauf durch die USA weit über seine Grenzen. Jetzt verrät er einen kleinen Trick. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 123 Stunden war Arda Saatçi (29) unterwegs. Vom Death Valley bis zum Pier von Santa Monica lief der deutsche Extremsportler unglaubliche 604 Kilometer. Millionen Menschen verfolgten seine Challenge im Netz. Eine neue ServusTV-Doku zeigt nun noch einmal, was hinter den Kulissen wirklich passierte.

Und dabei kommt auch ein kleines Geständnis ans Licht: Saatçi trickste während des Laufs sogar seine eigene Crew aus.

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Arda brauchte dringend eine Pause

Nach Hunderten Kilometern waren vor allem seine Füße völlig am Ende. Einfach stehen bleiben wollte Saatçi offenbar trotzdem nicht. Also ließ er sich etwas einfallen.

"Weil mir die Füße so wehgetan haben, habe ich mir zweimal ein Alibi verschafft", erzählt er in der ServusTV-Doku. Seiner Crew erklärte er kurzerhand, einen Stein im Schuh zu haben.

Aufnahmen zeigen, wie Saatçi bei großer Hitze an einem Baum stehen bleibt, seinen rechten Schuh auszieht und ihn ausschüttelt. Für seine Begleiter sieht alles nach einer ganz normalen Schuh-Panne aus.

Nur: Da war überhaupt kein Stein.

"Es war gar kein Stein im Schuh", gibt der 29-Jährige nun zu. Er habe lediglich eine Möglichkeit gesucht, sich für einige Sekunden hinsetzen zu können. Also spielte er das Steinchen im Schuh vor, zog den Schuh aus – und bekam dadurch seine dringend benötigte Mini-Pause. "Die paar Sekunden Pause haben gutgetan", erzählt Saatçi.

Fünf Tage am absoluten Limit

Dass selbst wenige Sekunden Sitzen irgendwann wertvoll werden, zeigt, in welchem Zustand Saatçi gewesen sein muss. Insgesamt benötigte er für seine USA-Challenge 123 Stunden, 21 Minuten und 10 Sekunden. Dabei kämpfte er nicht nur mit den enormen Distanzen, sondern auch mit Hitze, Erschöpfung und massivem Schlafmangel.

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Seine spektakuläre Challenge wird nun in der Dokumentation "Arda Saatçi – er läuft und läuft und läuft" bei ServusTV aufgearbeitet. Direkt danach war der Extremsportler am Montag auch bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" zu Gast und sprach gemeinsam mit Ex-Tennisstar Dominic Thiem, Sport-Influencerin Imke Salander und seinem Physiotherapeuten Gzim Ferizi über mentale Stärke und die Folgen des Extrem-Laufs.