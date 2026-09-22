i Applegate ist wieder da. REUTERS/Mario Anzuoni; Instagram Neue Kraft nach Krankenhaus Verändert nach Klinik: Applegate zeigt sich wieder Nach Monaten im Krankenhaus meldet sich Christina Applegate zurück. Auf Instagram zeigt sie ihre neue Haarfarbe – und nimmt einen Fleck mit Humor. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 14:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christina Applegate meldet sich nach Monaten gesundheitlicher Probleme wieder persönlich bei ihren Fans.

Dabei zeigt sie sich nicht nur positiv und ihre neue Haarfarbe, sondern nimmt auch einen Fleck auf ihrer Wange mit Humor.

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Applegate meldet sich zurück

Die 54-Jährige war Ende März in Los Angeles ins Krankenhaus gekommen und durfte die Klinik laut "TMZ" erst nach fast vier Monaten im August wieder verlassen. Warum sie so lange behandelt werden musste, ist weiterhin nicht bekannt.

Nun zeigt sie sich auf Instagram gut gelaunt und mit aufgefrischtem blondem Haar von Stylist Dave Stanwell. Ihr Körper wirkt zudem deutlich schlanker als noch vor einigen Monaten. Zu einem Video schrieb sie: "Neue Haarfarbe, neuer komischer Fleck auf meiner Wange, haha". Ihrem Stylisten dankte sie außerdem: "Danke, dass du meinen trüben Tag heller gemacht hast. Ich liebe dich und liebe euch alle da draußen".

Schwer krank

Applegate lebt seit ihrer MS-Diagnose 2021 mit erheblichen Einschränkungen. In ihren Memoiren "You With the Sad Eyes" beschreibt sie etwa: "Wenn ich aufwache, kann ich meinen Arm oft nicht weit genug bewegen, um nach dem Wasserglas neben meinem Bett oder meinem Handy am Ladegerät zu greifen".

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Auch die Erschöpfung mache ihr schwer zu schaffen: "Eine der schlimmsten Nebenwirkungen der Krankheit ist die Erschöpfung. Es fühlt sich an, als wäre ich drei Tage lang ohne Schlaf durchgemacht". Zuletzt zeigte sie sich zudem auf eine Gehhilfe angewiesen und gab zu, Windeln tragen zu müssen ("Heute" berichtete).

Ihre Diagnose hatte die Schauspielerin damals öffentlich gemacht und von einer "seltsamen Reise" und einem "harten Weg" gesprochen. Zugleich gab sie sich kämpferisch: "Aber wie wir alle wissen, geht der Weg weiter."