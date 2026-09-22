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Pietro Lombardi teilt ordentlich gegen Amira Aly aus.
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Promi-Zoff eskaliert

"Asozial": Pietro Lombardi attackiert Amira Aly

Pietro Lombardi mischt sich in den Rosenkrieg zwischen Oliver Pocher und dessen Ex-Frau ein. Der Sänger macht Amira Aly schwere Vorwürfe.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
22.09.2026, 14:47
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Im Streit zwischen Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Amira Aly ist nun ein prominenter Unterstützer auf den Plan getreten: Sänger Pietro Lombardi. In der gemeinsamen Podcast-Show "Patchwork Boys" platzte dem 34-Jährigen der Kragen.

Auslöser war eine Folge von Alys eigenem Podcast "Amira + 1" über Narzissmus. Darin fiel die These, Narzissten würden ihre Kinder nicht wirklich lieben, sondern nur als "Mittel zum Zweck" betrachten. Obwohl Pochers Name nicht genannt wurde, ist sich Lombardi sicher: "Es war eine Anspielung auf dich, Punkt."

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Auslöser war eine Folge von Alys eigenem Podcast "Amira + 1" über Narzissmus. Darin fiel die These, Narzissten würden ihre Kinder nicht wirklich lieben, sondern nur als "Mittel zum Zweck" betrachten. Obwohl Pochers Name nicht genannt wurde, ist sich Lombardi sicher: "Es war eine Anspielung auf dich, Punkt."

Der Sänger erlebt den Comedian aus nächster Nähe – nach seiner Trennung von Laura Maria Rypa zog er sogar in ein Kellerzimmer in Pochers Haus. "Ich rege mich nur so darüber auf, weil ich ja sehe, wie du mit deinen Kindern bist", verteidigt Lombardi seinen Freund.

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Pocher und Aly teilen sich das Sorgerecht für ihre beiden Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren. Lombardi kann nicht nachvollziehen, dass die Ex-Frau den Einsatz des Vaters übergeht: "Amira weiß ganz genau, wie viel du mit den Kindern machst. Das ist einfach unverschämt."

Pocher selbst schließt sich der Kritik an. Er wirft seiner Ex vor, in ihrem Format gezielt Ausschnitte auszuwählen, "die mich diskreditieren sollen, wo sie aber nett dasteht". Aly hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Die Moderatorin erwartet mit ProSieben-Moderator Christian Düren eine Tochter und muss sich wegen vieler Vorwehen derzeit schonen.

red,22.09.2026, 14:47
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