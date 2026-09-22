i Braden Peters wurde als "Clavicular" mit extremen Schönheitsmethoden bekannt. Instagram/clavicular0 Umstrittensten US-Influencer "Looksmaxxer" Clavicular wegen Vergewaltigung angeklagt Der Streamer soll einer jungen Frau Alkohol gegeben und sie dann missbraucht haben. Sein Sprecher spricht von Übertreibung. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen einen der umstrittensten Influencer der USA: Braden Peters (20), im Netz bekannt als "Clavicular", ist im US-Bundesstaat Massachusetts wegen Vergewaltigung angeklagt worden. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm drei Delikte vor: Vergewaltigung, das Betäuben einer Person, um Sex mit ihr zu haben, und die Weitergabe von Alkohol an eine Person unter 21 Jahren. Die Anklage wurde bereits am 8. September bei einem Gericht auf Cape Cod eingebracht, die mutmaßliche Tat soll sich am 23. Mai 2025 ereignet haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Am 14. Oktober muss sich der 20-Jährige vor Gericht zu den Vorwürfen äußern. Bei einer Verurteilung wegen Vergewaltigung drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Sprecher schießt gegen Medien

Clavicular selbst weist die Vorwürfe zurück. Sein Sprecher erklärte gegenüber NBC News, dem Influencer sei bislang nichts offiziell zugestellt worden, "The Bulwark" übertreibe wie üblich. Noch am Montagabend teilte Peters auf Social Media Videos, die zeigen sollen, wie eine junge Frau ihn als "super nett" bezeichnet.

Ob die Anklage mit einer Zivilklage aus Florida zusammenhängt, geht aus den Gerichtsakten nicht hervor. US-Medien sehen aber auffällige Parallelen. Im April hatte eine junge Influencerin Peters dort verklagt. Sie wirft ihm vor, sie 2025 in ein Haus auf Cape Cod eingeladen, ihr so lange Wodka gegeben zu haben, bis sie betrunken war, und dann Sex mit ihr gehabt zu haben, obwohl sie nicht einwilligen konnte.

Sein damaliger Anwalt betonte, Peters bestreite die Anschuldigungen und werde sich "energisch verteidigen".

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Berühmt durch "Bone Smashing"

Bekannt wurde Clavicular mit sogenanntem Looksmaxxing, dem Versuch, das eigene Aussehen mit allen Mitteln zu optimieren. Dazu gehören bei ihm Injektionen und das berüchtigte "Bone Smashing", bei dem man sich absichtlich Gesichtsknochen bricht, um markantere Züge zu bekommen.

Schlagzeilen machte er zuletzt auch aus anderen Gründen. Im April wurde er in Florida angeklagt, weil er auf einen Alligator geschossen haben soll. Im Mai bekannte er sich dazu nicht schuldig, verzichtete aber auf eine Verteidigung und bekam sechs Monate auf Bewährung.