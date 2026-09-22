i Der selbst ernannte "Prinz von Penice" (Markus Flagner) präsentiert in der "Höhle der Löwen" sein Intim-Gel. RTL+ "Happy End aus der Tube" Penis-Gel bei "Höhle der Löwen" sorgt für Entsetzen Mit Krone und einer Tube gegen Intimgeruch will ein Gründer die Investoren überzeugen. Das geht gründlich schief. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 18:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Krone auf dem Kopf und einer Tube in der Hand trat Markus Flagner (37) am Montagabend in "Die Höhle der Löwen" auf. Der selbst ernannte "Prinz von Penice" hat ein Naturkosmetik-Gel gegen Penisgeruch entwickelt, er verspricht nichts weniger als ein "Happy End aus der Tube".

Leidenschaft hatte der Gründer jedenfalls genug im Gepäck: "Ein stumpfes Schwert gewinnt keine Schlachten. Ein ungepflegter Prinz erobert keine Herzen", verkündete er. Herkömmliches Duschgel sei zu aggressiv für die empfindliche Haut im Intimbereich, sein Produkt halte dagegen unangenehme Gerüche fern.

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"Es könnte nicht skurriler sein"

Um zu beweisen, wie sanft das Gel ist, schmierte Flagner es sich auf die Hand und dann gleich ins Gesicht. Judith Williams (55) war fassungslos: "Ins Gesicht?" Janna Ensthaler (42) brachte die Szene auf den Punkt: Vor ihr stehe ein König mit einem Gel gegen Penisgeruch, "es könnte nicht skurriler sein!"

Bei den Produktproben versuchte sich Ralf Dümmel (59) elegant zu drücken. Carsten Maschmeyer (67) gab dagegen offen zu, schon einmal Intimgel benutzt zu haben, worauf Ensthaler trocken konterte: "Carsten, das war der Conditioner!" Williams hatte da längst aufgegeben: "Bei dem Wort 'Penisgeruch' hat mein Gehirn ausgeschaltet."

Die Wirkstoffe: Zink, Rhabarber und Rettich. Letzterer soll laut Flagner gezielt die "Stinker-Bakterien" bekämpfen. Für 70.000 Euro bot er 25,1 Prozent seiner Firma an. Spätestens beim Preis von 19,90 Euro pro Tube war den Löwen aber nicht mehr zum Lachen zumute.

Deo-Ersatz unter den Achseln

Richtig schräg wurde es, als der Gründer von seinen Produkttests erzählte. Seine Partnerin habe beim Sex nichts bemerkt, andere Frauen hätten sich das Gel sogar als Deo unter die Achseln geschmiert. Für Maschmeyer war damit die Grenze erreicht: "Jetzt wird es für mich bizarr." Ensthaler stöhnte nur noch: "Boah, mir ist übel."

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Am Ende stiegen alle Investoren aus, Johannes Kliesch (31) nannte den Auftritt sogar "teilweise unseriös". Der Prinz zog ohne Deal ab, aufgeben will er trotzdem nicht: "Ich habe Bock, weiterzumachen."