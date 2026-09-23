i Sarah Connor zeigt sich mit ihrem Ex. Oder so. Instagram Spannende Aussage Trotz Trennung: Sarah Connor schläft noch mit ihrem Ex Getrennt – aber offenbar nicht im Bett! Sarah Connor bestätigt, dass sie und Ehemann Florian Fischer "kein klassisches Ehe-Paar mehr" sind. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So offen hat Sarah Connor wohl noch nie über ihr Liebesleben gesprochen.

Am Wochenende machte die Sängerin öffentlich, dass sich ihre Beziehung zu Ehemann Florian Fischer grundlegend verändert hat. Ein gewöhnliches Ehe-Aus sieht allerdings anders aus.

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Denn obwohl Sarah und Florian offiziell kein "klassisches Ehe-Paar mehr" sind, wohnen sie weiterhin zusammen, arbeiten miteinander und verbringen sogar ihre Freizeit gemeinsam.

Und damit nicht genug.

"Wenn wir Lust haben ..."

In ihrem ausführlichen Instagram-Statement verrät Connor ein ziemlich intimes Detail über das neue Verhältnis zu ihrem Mann.

"Wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander", schreibt die 46-Jährige. Von einem kompletten körperlichen Schlussstrich kann also keine Rede sein.

Im Gegenteil: Seit Sarah und Florian ihre Beziehung neu definiert haben, scheint das Verhältnis zwischen ihnen sogar entspannter geworden zu sein.

"Wir verstehen uns (seitdem wieder) super gut", erklärt die Sängerin. Gerade erst seien die beiden von einem gemeinsamen Camping-Trip zurückgekehrt.

Mehr Freiheit statt Rosenkrieg

Hinter der ungewöhnlichen Entscheidung steckt laut Connor vor allem der Wunsch nach mehr persönlichem Freiraum. Beide hätten gemerkt, dass sie mehr Raum für sich selbst brauchen.

Nach einigen Monaten der Umgewöhnung empfinde das Paar die neue Situation mittlerweile als "befreiend".

Wie weit diese Freiheit geht und welche Regeln für ihre Beziehung gelten, möchte Connor allerdings nicht verraten. "Was das genau heißt, ist einzig und allein unsere Sache", stellt sie klar.

Auch andere Männer und Frauen möglich

Gleichzeitig bereitet Sarah ihre Fans schon einmal auf mögliche Bilder der Zukunft vor.

Sollten sie und Florian gemeinsam fotografiert werden, sei das nicht automatisch ein "Liebescomeback". Und sollten irgendwann Fotos auftauchen, die einen der beiden mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau zeigen, bedeute auch das nicht automatisch eine neue Beziehung.

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Aktuell gebe es jedenfalls auf beiden Seiten keine neuen festen Partner. Und danach sehnen sie sich offenbar auch gar nicht. Vorerst wollen beide ihre neue Freiheit genießen.

Zusammen wohnen, arbeiten – und Sex haben

Damit führen Sarah Connor und Florian Fischer inzwischen ein Beziehungsmodell, das sich nur schwer mit einem klassischen "getrennt" oder "zusammen" beschreiben lässt.

Seit 2010 waren die beiden ein Paar, 2013 heirateten sie. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Connor hat außerdem zwei Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Marc Terenzi.

Trotz der veränderten Beziehung teilen Sarah und Florian weiterhin ihre Wohnräume und ihr Familienleben zwischen Frankreich und Berlin. Fischer arbeitet außerdem weiterhin mit der Sängerin zusammen.

Nur eine Sache möchte Connor künftig vermeiden: ständig erklären zu müssen, was zwischen den beiden gerade läuft.

Mehr Details werde es deshalb vorerst nicht geben.

Mit einer kleinen Ausnahme vielleicht: "Wer weiß ... vielleicht auf der nächsten Platte", scherzt sie.