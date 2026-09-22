i Eigentlich wollte Burkard mit ihrem Comedy-Programm auf Tour gehen. Doch nun zieht sie überraschend den Stecker und sagt alle geplanten Auftritte ab. IMAGO/Oliver Langel "Stecker gezogen" Katja Burkard sagt überraschend alle Auftritte ab Eigentlich wollte Burkard mit ihrem Comedy-Programm auf Tour gehen. Doch nun zieht sie überraschend den Stecker und sagt alle geplanten Auftritte ab. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorbereitungen liefen, Termine standen bereits fest – doch jetzt macht Burkard einen Rückzieher. Ihre geplante Comedy-Tour "No more bullshit – Warum Älterwerden auch lustig ist" wird nicht stattfinden. Die Entscheidung gab sie auf Instagram bekannt.

"Ihr Lieben, im Leben läuft nicht immer alles so, wie man es sich vorgestellt und geplant hat. Und genauso geht es mir gerade mit meinem Bühnenprogramm 'No more bullshit'. Seitdem ich das verschoben hatte, ist bei mir da innerlich der Wurm drin, und es ist nicht so, dass ich mich damit vor euch auf die Bühne stellen will", erklärt Burkard.

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Sie habe auf ihr Bauchgefühl gehört und deshalb bei der Tour "den Stecker gezogen".

Pläne mehrmals geändert

Das Projekt war bereits Ende 2025 angekündigt worden. Damals sollte Burkard noch mit "60 ist das neue 60" im Mai und Juni 2026 auf Tour gehen. Inhaltlich wollte sie sich humorvoll mit dem Älterwerden und den damit verbundenen Veränderungen beschäftigen.

Auf der Bühne wollte sie darüber sprechen, "was jede Frau im Laufe von Wechseljahren, Älterwerden, Empty Nest, Beziehungswahnsinn und so weiter schon erlebt hat. Wenn ihr wollt, haben wir zusammen einen lustigen Abend".

Im Juni bekam das Programm schließlich einen neuen Namen: "No more bullshit". Gleichzeitig wurden Auftritte für Anfang 2027 geplant, darunter Termine in Berlin und Hamburg.

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Fans bekommen Geld zurück

Nun ist auch dieser Anlauf vom Tisch. Burkard bedankt sich bei den Menschen, die bereits an dem Programm gearbeitet hatten – etwa bei den Autoren, "die da auch viel Arbeit und Herzblut reingesteckt haben".

Wer bereits ein Ticket gekauft hat, soll sein Geld vollständig zurückbekommen. Besonders bei ihren Fans entschuldigt sich Burkard. Die Absage tue ihr "sehr, sehr leid für alle, die sich mit mir gemeinsam auf diesen Abend gefreut haben".

"Aber irgendwie soll es gerade nicht sein. Ich hoffe, ihr versteht das", beendet sie ihre Nachricht.

Im März dieses Jahres hatte Burkard einen schweren persönlichen Verlust bekannt gegeben: Ihre Mutter war im Alter von 92 Jahren gestorben.