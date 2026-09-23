i Die "German Gents" wollen für Deutschland beim "Song Contest" antreten. CLARA EVENS; IMAGO/ZUMA Press Wäre mal was anderes "German Gents": Können sie Deutschland beim ESC retten? Die Bewerbungsfrist für den "ESC" ist vorbei. Nun könnte eine A-cappella-Gruppe für Deutschland ins Rennen gehen, die auf Social Media Erfolge feiert. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 11:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bewerbungsphase für Deutschlands Teilnahme am nächsten "Song Contest" ist vorbei: Bis Montagmittag mussten die Unterlagen beim SWR eingelangt sein.

Unter den zahlreichen Bewerbern finden sich auch bekannte Namen wie Deutsch-Popstar Siovo oder die Band "Tulpe". Nach den enttäuschenden Platzierungen der vergangenen Jahre – auch Sarah Engels konnte im Vorjahr nicht weit vorne landen – dürfte die Suche nach einem besonderen Act besonders spannend werden. Eine interessante Option wären die "German Gents", die sich laut "ESC kompakt" auch beworben haben.

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"German Gents" wollen zum "ESC"

Das Männerquartett hat sich mit aufwendig arrangierten Coverversionen auf Social Media einen Namen gemacht und könnte mit reinem A-cappella-Gesang einen völlig anderen Weg einschlagen.

"Die 'German Gents' stehen für modernen A-cappella-Sound, stilvolle Performance und die perfekte Mischung von Tradition und Moderne", beschreibt sich die Gruppe auf ihrer Website.

Damit könnten sie eine erfrischende Abwechslung zum oft lauten und schrillen Auftreten der vergangenen "ESC"-Jahre bieten.

Auf TikTok und Instagram folgen ihnen bereits mehr als 900.000 Menschen, ihre Videos kommen auf Millionen von Aufrufen.

Ihr Repertoire reicht von bekannten Klassikern bis zu Pop und Rap, die sie in eigenen Arrangements neu interpretieren. Ob es tatsächlich für den deutschen Vorentscheid reicht, liegt nun beim SWR.