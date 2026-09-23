i Elyas M'Barek und Jessica waren seit September 2022 verheiratet. REUTERS/Annegret Hilse Anwalt bestätigt Aus nach 4 Jahren Ehe! Elyas M'Barek getrennt Erst im Frühjahr schwärmte der Schauspieler vom gemeinsamen Neustart in München. Jetzt ist alles anders. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 16:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Liebes-Aus bei einem der größten Stars des deutschsprachigen Films: Elyas M'Barek (44) und seine Ehefrau Jessica sind kein Paar mehr. Das bestätigte der Medienanwalt des Schauspielers, Christian Schertz, der Deutschen Presse-Agentur. Getrennt hätten sich die beiden demnach "bereits vor geraumer Zeit". Gründe wurden keine genannt.

Überraschend kommt die Nachricht vor allem deshalb, weil der gebürtige Münchner mit österreichischem Pass noch im April ganz andere Pläne öffentlich machte. Nach drei Jahren in New York wollte das Paar zurück nach Bayern ziehen. "Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort", sagte M'Barek damals.

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Auch seine Frau, selbst New Yorkerin, habe in München arbeiten wollen. Man freue sich auf den Umzug, auf mehr Flexibilität, auf gemeinsame Freunde und seine Familie.

Hochzeit auf Ibiza

Kennengelernt hatten sich die beiden 2021, ein Jahr später folgte die Hochzeit auf Ibiza im engsten Kreis. Öffentlich gemacht hat der "Fack ju Göhte"-Star die Ehe damals mit einem schlichten Instagram-Posting samt Liebeserklärung an seine Frau. Danach lebte das Paar gemeinsam im New Yorker Stadtteil Dumbo in Brooklyn.

Sein Privatleben hielt der Schauspieler stets weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich gab es trotzdem, zuletzt im Vorjahr bei der Premiere der Netflix-Doku "Babo: Die Haftbefehl-Story", bei der M'Barek als Produzent beteiligt war.

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Bekannt wurde der Sohn einer Österreicherin und eines Tunesiers mit der Serie "Türkisch für Anfänger" und den "Fack ju Göhte"-Filmen. Demnächst ist er in der Serie "Smillas Gespür für Schnee" zu sehen.