i Kim Kardashian blickt Ende September auf den Sommer zurück. Instagram Einblick in Kardashians Leben Kim blickt im knappen Bikini auf ihren Sommer zurück Der Herbst ist da, doch Kim Kardashian denkt auf Instagram noch einmal an ihre sommerlichen Momente im Bikini und am Strand zurück. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 19:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sommer ist vorbei, doch Kim Kardashian hält die Urlaubssaison auf Instagram noch etwas am Leben.

Zwischen Strandmomenten, Glamour und Familienalltag zeigt sie ihren Followern, was in den vergangenen Wochen bei ihr los war.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kim zeigt ihren Luxus-Sommer

Zu einem Bikini-Foto und etlichen anderen Schnappschüssen schreibt Kardashian, dies seien "die Gründe", warum man sie telefonisch nicht erreicht habe.

Zu sehen sind zum Beispiel ein modischer Abend mit Stylist Law Roach, ein Supermarktbesuch mit Schwester Khloé und süße Welpenbilder. Auch eine glamouröse Aufnahme mit ihrem Schatz Lewis Hamilton darf nicht fehlen.

Wer Kardashian lieber in Serienform verfolgt, muss ebenfalls nicht lange warten: Der Trailer zur neuen Staffel von "The Kardashians" verspricht neue Einblicke, ab Oktober sind die Folgen auf Disney+ zu sehen.