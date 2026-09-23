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Hans Sigl ist jetzt Podcaster.
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"Ich kämpfe für..."

Sigl geht neue Wege! Damit überrascht Hans jetzt alle

Hans Sigl wagt sich an ein neues Experiment: Mit einem ungewöhnlichen Podcast will der "Bergdoktor"-Star persönliche Geschichten besprechen.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
23.09.2026, 17:29
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Am 23. September startet Hans Sigl (57) mit "Betreff: Leben – Die Sprechstunde mit Hans Sigl" ein neues Format – er geht unter die Podcaster. Dafür hat sich der Schauspieler sogar einen eigenen Schreibtisch gebaut.

"Das ist mein USP, weil man sonst viele Podcastformate hat, wo sich die Gäste auf Stühlen gegenübersitzen", erklärt er.

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Wie "BUNTE.de" berichtet, setzt Sigl auf einen sogenannten "Reaction-Podcast": Zuschauer können ihm ihre Erlebnisse per Mail schicken, die anschließend zum Thema werden. "Ich finde, dass hinter den kleinsten Geschichten die größten Abenteuer stecken", sagt der "Bergdoktor"-Star.

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Sigl hat ein großes Ziel

Doch beim Podcast soll es nicht bleiben. Sigl, der auch als Moderator der "Starnacht" im Einsatz ist, hat bereits das nächste Ziel im Visier: eine eigene Late-Night-Show. "Ich kämpfe für eine Late-Night, die auf Empathie basiert", verrät er.

Statt Spott und Zynismus möchte er Raum für ehrliche Gespräche schaffen – über ernste Lebensfragen genauso wie über schräge Alltagserlebnisse.

Auch vom klassischen Fernsehen hat sich Sigl noch nicht verabschiedet: "Es wird sich nur verschieben."

Wie er sich mit Talk-Gästen anstellt, beweist er ebenfalls in seinem Podcast, der auch mit Video begleitet wird. Auf Instagram gibt es bereits erste Ausschnitte der kommenden Folgen.

red,23.09.2026, 17:29
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