i Presley Gerber starb am Sonntag im Alter von 27 Jahren. (Archivbild) APA-Images / Action Press / Meleah Loya "Bin sehr wütend" Ex-Freundinnen von Crawford-Sohn (†27) melden sich Zwei frühere Partnerinnen des Models melden sich mit bewegenden Zeilen. Eine von ihnen macht auch ihrer Wut Luft. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 20:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Tod von Presley Gerber (27) melden sich nun zwei seiner früheren Freundinnen zu Wort. Der Sohn von Supermodel Cindy Crawford (60) und Unternehmer Rande Gerber (64) war am Sonntagvormittag in einer Entzugsklinik in Santa Monica gestorben, die Polizei geht von einer mutmaßlichen Überdosis aus.

Als Erste meldete sich das kanadische Model Charlotte D'Alessio (28), mit der Presley von etwa 2017 bis 2018 zusammen war. Auf Instagram teilte sie alte Fotos der beiden. "Wir haben eine reine Liebe geteilt, und dafür danke und ehre ich dein Leben", schrieb sie dazu. "Du hättest mehr Zeit verdient. Du hättest mehr Leben verdient. Bin sehr wütend darüber."

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Zu einem Video, das Presley mit einem Hund Richtung Meer laufen zeigt, schrieb sie: "Ich werde dich immer so in Erinnerung behalten." Und weiter: "Ich liebe dich, Pres. Immer. Da oben, hier unten. Zweifle nie daran. Wir alle lieben dich so sehr. Ich hoffe, du kannst es spüren."

Auch Model Lexi Wood (28), mit der Presley ab Ende 2022 liiert war, verabschiedete sich am Dienstag. Sie postete Fotos und Videos aus der gemeinsamen Zeit, darunter eine handgeschriebene Notiz von ihm. Es falle ihr schwer, in Worte zu fassen, was es bedeute, jemanden zu verlieren, der so lange ein wichtiger Teil ihres Lebens war, schrieb sie dazu.

Familie "unter Schock"

Die Familie steht unter Schock. Cindy Crawford sei völlig fassungslos und am Boden zerstört, berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf einen Vertrauten. Auch Schwester Kaia Gerber (25) und ihre Angehörigen seien "über alle Maßen traurig". Stolz sei die Familie darauf gewesen, wie offen Presley über seine Probleme gesprochen und anderen damit geholfen habe.

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Aus der Promiwelt kamen zahlreiche Beileidsbekundungen, unter anderem von Brooklyn Beckham (27), Paris Hilton (45) und Brody Jenner (43). Die offizielle Todesursache steht weiter nicht fest, die Gerichtsmedizin hat weitere Tests angeordnet. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei keine.