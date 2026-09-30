i Die Kaulitz-Brüder sagen wieder ab. Instagram / heidiklum Schon wieder Ehekrise? Kaulitz-Brüder sagen Heidis Party ab Heidi Klum (53) muss bei ihrer legendären Halloween-Party in diesem Jahr offenbar auf zwei besonders wichtige Gäste verzichten. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da fehlen Heidi Klum bei ihrer Halloween-Sause gleich zwei Kaulitze!

Seit Jahren gehört die Halloween-Party des Models zu den spektakulärsten Promi-Veranstaltungen des Jahres. Vor allem Heidis eigenes Kostüm wird jedes Mal zum streng gehüteten Geheimnis.

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Doch ausgerechnet Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill wollen dieses Jahr offenbar nicht mitfeiern.

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprechen die beiden über ihre Halloween-Pläne – und machen deutlich, dass sie Heidis Party diesmal auslassen wollen.

Bill und Tom haben andere Pläne

Der Grund ist allerdings kein Familienstreit.

Die Tokio-Hotel-Zwillinge haben rund um Halloween eigene berufliche Verpflichtungen beziehungsweise Pläne und können deshalb nicht wie gewohnt an Heidis Seite feiern.

BILDERSTRECKE: Heidi Klum – die besten Fotos i ?

Vor allem bei Tom ist das ungewöhnlich. Als Heidis Ehemann war der Musiker in den vergangenen Jahren fester Bestandteil ihrer spektakulären Paar-Kostüme.

2022 kam Heidi etwa als gigantischer Wurm, während Tom als Fischer an ihrer Seite posierte. Auch danach machten die beiden Halloween regelmäßig zur gemeinsamen Kostüm-Show.

2026 muss Heidi nun offenbar ohne ihren Mann auskommen.

Schon die nächste Heidi-Absage

Für Bill entwickelt sich das Ganze beinahe zum Running Gag.

Erst vor wenigen Tagen fehlte der Sänger bei Heidis großem "HeidiFest" in München. Damals erklärte er trocken: "Es ist ja auch nicht das Bill-Fest, es ist das HeidiFest."

Heidi Klums Halloween-Kostüme i ?

Während Tom bei seiner Frau feierte, musste Bill wegen eines geheimen Jobs in Los Angeles bleiben.

Jetzt dreht sich die Situation: Bei Halloween fehlt nicht nur Bill – sondern offenbar auch Tom. Für Heidi dürfte das vor allem eine neue Herausforderung bedeuten.