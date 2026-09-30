i Heidi Klum war diesmal besonders enttäuscht von einem "GNTM"-Model. ProSieben/JOYN "Wünsche mir ..." Nach Leak-Panne! Heidi verkündet große GNTM-Änderung Nach dem unfreiwilligen Sieger-Leak steht für Heidi Klum fest: Beim nächsten GNTM-Finale muss sich etwas ändern. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Mega-Panne beim letzten GNTM-Finale sorgte für mächtig Ärger. Ausgaben der "Harper's Bazaar" mit den Sieger-Covern von Aurélie und Ibo landeten zu früh bei Abonnenten im Briefkasten. Damit waren die beiden Gewinner bereits vor der Ausstrahlung des Finales bekannt.

Jetzt kündigt Heidi Klum (53) für die kommende Staffel eine große Änderung an.

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Das will jetzt Heidi ändern

"Das mit dem Leak hat niemand extra gemacht! Fehler passieren", erklärte die Model-Mama nach der Panne auf Instagram. Für sie stand allerdings auch fest: "Der Fehler hätte nicht passieren können, wenn es live gewesen wäre."

Schon damals kündigte Heidi an, alles dafür tun zu wollen, dass das nächste Finale wieder live über die Bühne geht. Nun scheint sie sich tatsächlich durchgesetzt zu haben. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob das Finale der kommenden 22. Staffel wieder live stattfinden werde. Heidis klare Antwort: "JAA! Auf jeden Fall!"

Damit kehrt GNTM offenbar zu einem Format zurück, das die Show bereits aus früheren Jahren kennt.

Auch Publikum soll zurückkehren

Bereits nach der Leak-Panne hatte Heidi im Gespräch mit "Gala" erklärt, dass sie sich schon beim vergangenen Finale für eine Live-Show eingesetzt habe. Damals konnte sie sich gegen die Produktion allerdings nicht durchsetzen.

2027 soll nun alles anders werden. Und Heidi hat noch einen weiteren Wunsch: Auch die Fans sollen wieder direkt vor Ort dabei sein können. "Ich wünsche mir auch, dass ihr alle wieder live vor Ort mit dabei sein könnt. So wie es früher war!", erklärte sie.

Ob dieser Wunsch ebenfalls umgesetzt wird, ist bislang offen. Einen offiziellen Starttermin für die 22. Staffel von "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und Joyn gibt es ebenfalls noch nicht. Die Dreharbeiten laufen allerdings bereits.