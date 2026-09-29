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Chika und Carina bei
Chika und Carina bei "Temptation Island VIP" dabei.
APA-Images / Action Press / Tai Ngo
Tara auch dabei

Gab's noch nie! Erstes lesbisches Paar auf Treue-Insel

Das gab es bei "Temptation Island" noch nie! Wenn am 12. Oktober die neue Staffel startet, stellt sich ein queeres Paar dem berüchtigten Treuetest.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
29.09.2026, 20:41
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Fremdflirts, Tränen und böse Überraschungen am Lagerfeuer: "Temptation Island VIP" geht wieder los.

Ab dem 12. Oktober schickt RTL+ vier prominente Paare nach Kreta, um herauszufinden, wie stabil ihre Beziehungen tatsächlich sind. Moderatorin Janin Ullmann führt erneut durch das Liebes-Experiment.

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Und diesmal schreibt die Sendung bereits vor dem ersten Lagerfeuer Geschichte.

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Auch Tara ist dabei

Mit Chika und Carina nimmt erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar an der VIP-Version von "Temptation Island" teil. Die beiden Influencerinnen leben gemeinsam auf Zypern und sind seit Ende 2024 verheiratet.

Ausgerechnet für die beiden könnte das Experiment allerdings zur besonders heftigen Belastungsprobe werden.

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Denn Eifersucht ist in ihrer Beziehung laut RTL ohnehin ein großes Thema. Sowohl körperliche als auch emotionale Nähe zu anderen Personen sei für beide ein absolutes Tabu. Hinzu kommt: Sowohl Chika als auch Carina mussten in früheren Beziehungen bereits Erfahrungen mit Untreue machen.

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Während Chika sich nach dem Experiment eine glückliche und respektvolle gemeinsame Zukunft wünscht, denkt Carina bereits einen Schritt weiter und träumt von gemeinsamen Kindern.

Doch bevor es so weit ist, müssen die beiden erst einmal Kreta überstehen.

Neben Chika und Carina stehen bislang zwei weitere Paare fest: Gloria und Micha sowie das österreichische Reality-Paar Tara und Dennis. Ein viertes Promi-Paar hält RTL noch geheim.

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Auch bei den anderen Beziehungen gibt es reichlich Konfliktpotenzial. Bei Gloria und Micha soll es schon im Alltag regelmäßig heftig krachen. Besonders pikant: Gloria gibt offen zu, früher bereits jedem ihrer Ex-Partner fremdgegangen zu sein.

Tara und Dennis leben wiederum seit Anfang 2025 gemeinsam in Wien. Bei ihnen ist weniger die Treue das Problem: Tara beklagt laut RTL unter anderem, dass im Schlafzimmer mittlerweile Flaute herrsche.

Insgesamt umfasst die neue Staffel 14 Episoden inklusive Wiedersehen. Die Folgen erscheinen ab 12. Oktober immer montags bei RTL+.

red,29.09.2026, 20:41
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