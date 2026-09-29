Jeder kennt seine Stimme – Sänger Michael Thilo ist tot

"Auf 'ner schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg" – schon die ersten Worte dürften bei Millionen Menschen sofort Erinnerungen wecken.
Die Stimme dahinter gehörte Michael Thilo.
Der Sänger, der mit dem Titellied der Hörspielreihe "Benjamin Blümchen" Generationen von Kindern begleitete, ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb Thilo bereits am 20. September 2026 im Alter von 79 Jahren.
Michael Thilo machte sich zunächst als Schlagersänger einen Namen. In den 1970er-Jahren veröffentlichte er mehrere Titel und trat auch im Fernsehen auf.
Seinen wohl nachhaltigsten musikalischen Erfolg feierte er allerdings mit einem Kinderlied.
1977 entstand "Benjamin Blümchen" – und Thilo sang das Titellied zur Hörspielreihe rund um den sprechenden Elefanten aus Neustadt.
Über Jahrzehnte hinweg wurde seine Stimme dadurch zum Begleiter unzähliger Kinderzimmer. Bis heute zählt "Benjamin Blümchen" zu den bekanntesten deutschsprachigen Kinderhörspielreihen.
Doch Thilo stand nicht nur hinter dem Mikrofon.
Er arbeitete auch als Schauspieler und war in verschiedenen deutschen TV-Produktionen zu sehen. Zudem war er als Synchronsprecher tätig. Dass sein Name dabei nie denselben Bekanntheitsgrad erreichte wie seine Stimme, dürfte kaum einen Künstler besser beschreiben.
Denn sobald die ersten Töne des "Benjamin Blümchen"-Liedes erklingen, wissen Millionen sofort, wer gemeint ist.