i Michael Thilo, deutscher Sänger und Songschreiber, bei einem Fernsehauftritt. IMAGO/United Archives Schon vor Tagen verstorben Jeder kennt seine Stimme – Sänger Michael Thilo ist tot Seinen Namen dürften viele nicht kennen, seine Stimme dafür umso besser: Michael Thilo sang das berühmte Titellied von "Benjamin Blümchen". Von Heute Entertainment 29.09.2026, 18:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Auf 'ner schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg" – schon die ersten Worte dürften bei Millionen Menschen sofort Erinnerungen wecken.

Die Stimme dahinter gehörte Michael Thilo.

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Der Sänger, der mit dem Titellied der Hörspielreihe "Benjamin Blümchen" Generationen von Kindern begleitete, ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb Thilo bereits am 20. September 2026 im Alter von 79 Jahren.

Seine Stimme kennt fast jeder

Michael Thilo machte sich zunächst als Schlagersänger einen Namen. In den 1970er-Jahren veröffentlichte er mehrere Titel und trat auch im Fernsehen auf.

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Seinen wohl nachhaltigsten musikalischen Erfolg feierte er allerdings mit einem Kinderlied.

1977 entstand "Benjamin Blümchen" – und Thilo sang das Titellied zur Hörspielreihe rund um den sprechenden Elefanten aus Neustadt.

Über Jahrzehnte hinweg wurde seine Stimme dadurch zum Begleiter unzähliger Kinderzimmer. Bis heute zählt "Benjamin Blümchen" zu den bekanntesten deutschsprachigen Kinderhörspielreihen.

Auch als Schauspieler aktiv

Doch Thilo stand nicht nur hinter dem Mikrofon.

Er arbeitete auch als Schauspieler und war in verschiedenen deutschen TV-Produktionen zu sehen. Zudem war er als Synchronsprecher tätig. Dass sein Name dabei nie denselben Bekanntheitsgrad erreichte wie seine Stimme, dürfte kaum einen Künstler besser beschreiben.

Denn sobald die ersten Töne des "Benjamin Blümchen"-Liedes erklingen, wissen Millionen sofort, wer gemeint ist.