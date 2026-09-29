i Dylan Sprouse und Barbara Palvin sind zum ersten Mal Eltern geworden. REUTERS/Sarah Meyssonnier Im süßen Partnerlook Erste Fotos! Dylan Sprouse ist Vater geworden Der frühere Disney-Star und Barbara Palvin sind Eltern geworden. Jetzt gibt es das erste gemeinsame Foto zu dritt. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus dem Hotel-Lausbuben ist ein Papa geworden: Dylan Sprouse (34) und seine Frau, das ungarische Topmodel Barbara Palvin (32), haben Anfang September ihr erstes Kind bekommen. Mit einem gemeinsamen Bild machen sie nun die Geburt und das Geschlecht auf Instagram öffentlich.

Auf einem weiteren Foto, das Palvin in ihrer Story teilte, hält Sprouse seine Tochter eng an die Brust gedrückt, die Augen geschlossen, das Gesicht dicht an ihrer viel zu großen Baseballkappe. Vater und Tochter tragen dabei partnerlook-mäßig dasselbe Dodgers-Trikot. "Daddy's girl already", also "Jetzt schon Papas Mädchen", schrieb die frischgebackene Mama dazu.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Gesicht ihrer Tochter zeigen die beiden bislang nicht, auch den Namen behalten sie für sich. Bekannt ist nur der Spitzname aus der Schwangerschaft: "Wir nennen sie Principessa", verriet Sprouse im Podcast "Wildmen", italienisch für Prinzessin. "Ich freue mich darauf, Girl Dad zu sein."

Verkündet hatte das Paar die Schwangerschaft im Mai in Cannes, wo Palvin ihren Babybauch in ein hellblaues Federkleid hüllte. Im Instagram-Posting dazu machten beide die Metal-Geste, passend zum Ultraschallbild, auf dem das Baby scheinbar genau dasselbe tat.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Keine leichte Schwangerschaft

Ganz unkompliziert war der Weg zum Kind nicht. Palvin hatte öffentlich gemacht, dass sie an Endometriose leidet und sich vor dem Kinderwunsch operieren ließ. Auch die Schwangerschaft selbst sei anstrengender gewesen als erwartet, erzählte sie später.