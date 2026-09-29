i Diana zur Löwen kämpft um einen Deal. RTL Abfuhr im TV 25 Euro für Zahnpasta? Ex-Löwin muss ohne Deal heim Früher durfte sie selbst über Millionen-Ideen urteilen, jetzt muss Diana zur Löwen (31) plötzlich um einen Deal kämpfen. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diesen Seitenwechsel gibt es in der "Höhle der Löwen" auch nicht alle Tage.

2022 nahm Diana zur Löwen selbst auf einem der begehrten Löwen-Sessel Platz. Als Gastinvestorin durfte die Influencerin entscheiden, welche Gründer ihr Geld wert sind. Vier Jahre später steht sie plötzlich selbst vor den Investoren.

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Gemeinsam mit Rebecca Linneweber und Zahnärztin Julia von Wolff präsentiert die 31-Jährige ihr Unternehmen "Artem Oral Care". Die Idee dahinter: Zahnpflege soll stärker wie Hautpflege gedacht werden und nicht nur Zähne und Atem, sondern auch den gesamten Mundraum berücksichtigen.

Dafür haben die Gründerinnen unter anderem zwei unterschiedliche Zahnpasten für morgens und abends entwickelt.

Der Preis lässt allerdings aufhorchen.

Happiger Preis

Im Pitch nennen die Gründerinnen stolze 24,90 Euro für eine Tube. Das Duo für morgens und abends soll 39,90 Euro kosten.

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Dafür verspricht das Team eine besondere Pflege. "Sensitive White" soll morgens unter anderem oberflächliche Verfärbungen schonend lösen, während "Sensitive Protect" am Abend auf Schutz und Remineralisierung ausgerichtet ist.

Beim Probieren können die Produkte durchaus punkten. Judith Williams lobt etwa die ungewöhnliche Textur, auch der Geschmack kommt bei den Investoren gut an.

Doch die Zahnpasta ist nicht die einzige Zahl, bei der die Löwen hellhörig werden.

Drei Millionen Euro Firmenwert

Diana und ihre Mitstreiterinnen wollen 300.000 Euro für zehn Prozent ihrer Firma. Macht eine Unternehmensbewertung von drei Millionen Euro.

Ganz ohne Grundlage kommen die Gründerinnen allerdings nicht in die Höhle. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete die Marke mit zunächst nur einem Produkt innerhalb der ersten sechs Monate rund 196.000 Euro Umsatz. Trotzdem ist mehreren Löwen die Bewertung zu hoch.

Ralf Dümmel und Frank Thelen steigen aus einem anderen Grund aus: Beide beschäftigen sich bereits selbst mit Produkten aus dem Mundpflegebereich. Andere Investoren können sich hingegen mit der geforderten Firmenbewertung nicht anfreunden.

Diana legt plötzlich noch einmal nach

Die ehemalige Gast-Löwin will ihre Chance trotzdem nicht verstreichen lassen.

Das Team bessert sein Angebot sogar nach: Statt 300.000 Euro für zehn Prozent bieten die Gründerinnen schließlich 20 Prozent für 400.000 Euro an. Doch auch das reicht nicht.

Janna Ensthaler steigt aus, ebenso Andreas W. Herb. Schließlich entscheidet sich auch Judith Williams gegen ein Investment.

Ausgerechnet Diana zur Löwen, die früher selbst auf der anderen Seite saß, verlässt die "Höhle der Löwen" damit ohne Deal.

Zahnpasta wird nach Sendung günstiger angeboten

Vorbei ist die Geschichte für "Artem Oral Care" deshalb nicht. Die Produkte werden weiterhin verkauft. Aktuell werden die beiden Zahnpasten einzeln für 19,90 beziehungsweise 17,90 Euro angeboten. Ein spezielles "Löwen-Bundle" mit beiden Produkten, Zungenschaber und Beauty Bag kostet derzeit 34,90 Euro.

Auch für den stationären Handel hatten die Gründerinnen im Pitch bereits deutlich niedrigere Preise in Aussicht gestellt: Dort rechnen sie mit 7,90 bis 8,90 Euro pro Zahnpasta.