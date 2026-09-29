i Sylvester Stallone brachte seinen Körperfettanteil für "Rocky III" auf 2,9 Prozent. REUTERS/Jeenah Moon Herzprobleme als Folge 30 Tassen Kaffee! Stallone über seine Horror-Diät Für seinen berühmtesten Körper hungerte der Action-Star extrem. Der Treibstoff kam literweise aus der Kanne. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Morgens ein Kaffee, vielleicht noch einer im Büro: Für die meisten Menschen reicht das. Sylvester Stallone (80) kam während der Dreharbeiten zu "Rocky III" auf bis zu 30 Tassen pro Tag. Anlässlich seiner neuen Biografie "The Steps" sprach der Schauspieler erneut über seine Horror-Diät.

Der Schauspieler wollte für den Film so definiert aussehen wie nie zuvor und brachte seinen Körperfettanteil nach eigenen Angaben auf 2,9 Prozent. Zudem wurde mit Steroiden nachgeholfen, daraus macht er kein Geheimnis: "Glaubt ihr wirklich, diese Typen sehen ohne Steroide so aus?"

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Zwischen den Takes im Kopfstand

Auf dem Speiseplan standen dafür kaum mehr als winzige Portionen Haferkekse aus braunem Reis und ein paar Löffel Thunfisch. Dazu eben literweise Kaffee, gesüßt mit Honig. Der Grund für seinen exzessiven Koffeinkonsum war kein Genuss, sondern blanker Energiemangel.

Zwischen den Kampfszenen wurde Stallone deshalb auch regelmäßig schwindelig. Um wieder Blut in den Kopf zu bekommen, stellte er sich am Set kurzerhand auf den Kopf.

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Harmlos war der Kaffee-Exzess trotzdem nicht. Behörden empfehlen als Obergrenze rund 400 Milligramm Koffein am Tag, also etwa vier bis fünf Tassen. Alles darüber kann zu Herzrasen, Schlafstörungen, Zittern und Übelkeit führen.

Auch Stallone selbst hat die Methode im Nachhinein als gefährlich bezeichnet. Der 80-Jährige musste sich schließlich sogar einer Herzoperation unterziehen. Zudem waren neun Rücken-Operationen nötig und beide Schultergelenke mussten ersetzt werden.