i Das Lighthouse Festival setzt auf starke Locations mit aufwendig gestalteten Bühnen. Lighthouse Festival "Keine Lust mehr" Fans geschockt! Beliebtes Kroatien-Festival hört auf Für Tausende österreichische Festivalfans ist es seit Jahren ein Fixpunkt: 2027 steigt das Lighthouse Festival in Kroatien zum allerletzten Mal. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fünf Tage Sonne, Strand und elektronische Musik – damit ist bald Schluss. Das Lighthouse Festival auf der Halbinsel Lanterna bei Poreč wird 2027 zum letzten Mal stattfinden. Nach 15 Jahren und insgesamt 13 Ausgaben ziehen die Veranstalter einen Schlussstrich.

Besonders in Österreich dürfte die Nachricht viele Fans treffen. Das Festival hat seine Wurzeln in der Wiener Clubszene und entstand rund um Hennes Weiss, der von 2009 bis 2015 die legendäre Pratersauna betrieb.

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Plötzlich kam die Absage

Das Ende kam für Weiss offenbar überraschend. Erst vor wenigen Wochen habe er erfahren, dass Valamar, Eigentümer der Location und langjähriger Partner des Festivals, die Zusammenarbeit beenden werde.

"Ich glaube, um es ganz ehrlich zu sagen, haben sie keine Lust mehr auf uns", erklärt Weiss gegenüber FM4. Das Festival bedeute für die Betreiber viel Aufwand. Zudem vermutet er, dass klassische Hotelgäste mittlerweile finanziell attraktiver seien.

Böse ist er den Verantwortlichen deshalb aber nicht. "Ich bin im Nachhinein gesehen mega, mega dankbar, dass wir das 15 Jahre überhaupt machen durften", so Weiss. Trotzdem hätte er gerne noch einige Jahre weitergemacht: "Es ist traurig, es ist emotional."

Das bekannteste Lighthouse-Event findet in Kroatien statt und ist ein fünftägiges 24/7-Underground-Musikfestival direkt am Meer. Lighthouse Festival

Das Lighthouse Festival fand traditionell im Mai rund um Pfingsten statt – also noch vor der großen touristischen Hochsaison. Rund 5.000 Gäste feierten dort zu House und Techno. Anders als bei vielen anderen Festivals übernachteten die Besucher nicht in Zelten, sondern direkt in Apartments auf dem Gelände.

Ein letztes Mal Vollgas

Ganz still verabschieden will sich das Lighthouse Festival allerdings nicht. Die finale Ausgabe steigt vom 26. bis 31. Mai 2027. Für das große Finale arbeitet das Team bereits an mehreren Überraschungen.

Neben der bekannten Mainstage soll es unter anderem einen eigenen "Pratersauna-All-Stars-Floor" geben. Auch musikalisch will man sich etwas weiter öffnen und verstärkt jüngeres Publikum ansprechen. So soll unter anderem Trance eine größere Rolle spielen.

Vor allem die allerletzte Party dürfte emotional werden. "Die Closing-Party am Beachfloor wird sicher legendär mit vielen Tränen in den Augen", kündigt Weiss an.

Junge Gäste fehlen

Gleichzeitig spricht der Gründer offen über eine weitere Herausforderung: Die Festivalbranche habe sich verändert. Das Lighthouse blieb seinem House- und Techno-Schwerpunkt über Jahre weitgehend treu, während jüngere Gäste inzwischen teilweise andere Sounds bevorzugen.

Das Durchschnittsalter der Besucher liegt laut Weiss mittlerweile bei 30 bis 31 Jahren. Zwar würden viele Stammgäste immer wieder zurückkehren, gleichzeitig tue man sich aber schwer damit, eine neue, jüngere Zielgruppe nachzuholen.

Bevor endgültig die Lichter ausgehen, soll es 2027 aber noch einmal richtig krachen. Der Vorverkauf für die letzte Ausgabe startet bereits am 1. Oktober. Line-up und weitere Details sollen nach und nach bekannt gegeben werden.