i Rod Stewart Reuters Nach 7 Jahrzehnten Jetzt ist Schluss! Rod Stewart verkündet Bühnen-Aus Nach sieben Jahrzehnten auf der Bühne zieht Rod Stewart einen Schlussstrich. Die Musik-Legende kündigt emotional ihre letzte Tour an. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für seine Fans sind es bittere Nachrichten: Rod Stewart will ein letztes Mal auf große Rock-'n'-Roll-Tour gehen.

In einem emotionalen Instagram-Video verkündet der 81-Jährige seine Entscheidung, die er eigenen Angaben zufolge "nach viel Nachdenken und Traurigkeit" getroffen hat.

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"Ich gehe nicht in Pension, aber das wird die letzte Rock-'n'-Roll-Tour", stellt der Brite klar. Ganz von der Bühne verschwinden will Stewart also noch nicht.

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Rod Stewart bedankt sich bei seinen Fans

Besonders emotional wird es, als sich der Sänger direkt an seine Fans richtet: "Ich möchte mich bei euch bedanken, für alles, was ihr mir gegeben habt. Hoffentlich habe ich euch auch etwas zurückgegeben."

Doch lange hält die Abschiedsstimmung nicht an. Stewart stellt seinen Fuß auf einen Klavierstuhl, haut auf eine Taste und fordert seine Fans singend auf, ihn auf seiner Tour noch einmal live zu erleben. "Es wird großartig", verspricht er.

Die Abschiedstour trägt den passenden Namen "The Final Encore" und führt Stewart durch Großbritannien sowie weitere europäische Länder. Auch Deutschland steht auf dem Tourplan. Das Abschlusskonzert soll am 24. Juli 2027 in Hannover stattfinden. Österreichische Fans gehen bislang allerdings leer aus: Ein Wien-Termin wurde nicht angekündigt.

Doch noch nicht ganz Schluss

Sein endgültiger Abschied von der Bühne ist das aber offenbar nicht. Erst kürzlich musste Stewart nach einem routinemäßigen medizinischen Eingriff mehrere verbliebene Konzerte seiner Nordamerika-Tour absagen. Die ausgefallenen Shows sollen 2027 nachgeholt werden – teilweise sogar erst nach dem vermeintlichen Abschlusskonzert in Hannover.

Auch einzelne Auftritte in der Zukunft schließt die Musik-Legende offenbar nicht aus. Schluss ist also vor allem mit den großen Rock-Tourneen.