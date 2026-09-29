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725 PS! Robert Geiss gönnt sich Luxus-Auto
725 PS! Robert Geiss gönnt sich Luxus-Auto
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Sein teuerstes Auto

620.000 €! Robert Geiss gönnt sich neuen Luxus-Flitzer

Robert Geiss gönnt sich den nächsten Luxus-Hammer. Sein neuer Flitzer ist der teuerste in seiner ganzen Sammlung.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
29.09.2026, 09:19
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Bei Robert Geiss (62) darf es offenbar noch ein bisschen luxuriöser sein. Der TV-Millionär hat seinen ohnehin schon prall gefüllten Fuhrpark um einen sündhaft teuren Neuzugang erweitert.

Gemeinsam mit Ehefrau Carmen Geiss (61) präsentierte der Unternehmer auf Instagram seinen neuesten Luxus-Flitzer: einen Ferrari Purosangue.

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725 PS und Mega-Preis

Stolze 725 PS bringt der Italiener auf die Straße. Noch beeindruckender ist allerdings der Preis: Das Serienmodell soll mindestens 620.000 Euro kosten. Laut "raptastisch.de" ist der Purosangue damit das teuerste Auto, das aktuell in der Garage des "Geissens"-Stars steht.

An Auswahl mangelt es Robert ohnehin nicht. Seine Sammlung soll mittlerweile insgesamt 17 Fahrzeuge umfassen – wobei längst nicht alle Modelle öffentlich bekannt sind.

Bisher galt sein Ferrari F12 Berlinetta als teuerstes Schmuckstück im Fuhrpark. Je nach Ausstattung wird dessen Wert auf rund 400.000 bis 600.000 Euro geschätzt. Auch ein Rolls-Royce Ghost, der ab rund 320.000 Euro zu haben ist, gehört zur Sammlung.

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Seine Garage platzt vor Luxus

Doch damit nicht genug: Unter anderem sollen auch ein Mercedes G500 Brabus, ein Bentley Continental GTC, ein Audi R8, ein Lamborghini Urus und ein Maserati Gran Cabrio in Roberts Garage stehen. Nicht jedes seiner Luxusautos hatte allerdings ein glückliches Ende. Vor einigen Jahren brannte sein Porsche GT3 aus bislang ungeklärter Ursache aus.

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Das nötige Kleingeld dafür hat sich Robert als Unternehmer aufgebaut. Laut Medienberichten soll sein Jahreseinkommen mittlerweile bei bis zu zehn Millionen Euro liegen.

red,29.09.2026, 09:19
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