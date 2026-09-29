Verlobung mit Hamilton? Kardashian zeigt XXL-Klunker

Vor wenigen Tagen zeigten sich Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) schwer verliebt in Paris, jetzt präsentiert die 45-Jährige einen XXL-Diamanten am Ringfinger, was die Gerüchteküche zum Brodeln bringt.
Der Realitystar hat auf Instagram eine Bilderstrecke gepostet, auf der ein Detail schwer zu übersehen ist: Ein riesiger Klunker schmückt den Ringfinger der 45-Jährigen. Hat der Formel-1-Star etwa in der Stadt der Liebe um die Hand von Kardashian angehalten?
Weder Kim noch der Formel-1-Star haben sich zu dem Schmuckstück geäußert, und die Unternehmerin ist dafür bekannt, für Shootings und Auftritte tonnenschwere Leihstücke zu tragen.
Dass die Gerüchteküche trotzdem brodelt, hat einen Grund. Kim und Hamilton wurden im Februar erstmals gemeinsam gesehen, im Juni machte sie die Beziehung auf Instagram offiziell. Seither reisten die beiden nach Tokio, Monaco und zuletzt quer durch Europa.
Verlobt war die vierfache Mutter übrigens schon dreimal. Ausgerechnet ihr Ring von Ex-Mann Kris Humphries war ebenfalls ein Smaragdschliff-Diamant, den sie im Zuge der Scheidung wieder abgeben musste.
Abgeneigt wäre Kim einem vierten Anlauf offenbar nicht. In einer Folge von "The Kardashians" scherzte sie beim Blick auf ihre bisherigen Verlobungsringe: "Ich frage mich, welche Ringform als Nächstes kommt." Eine Antwort darauf gibt es bislang nicht. Zumindest keine offizielle.