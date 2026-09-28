i Laurenz sorgt für Verwirrung. RTL Laurenz sorgt für Liebes-Chaos Er will Ex zurück – dann knutscht er mit einer anderen Nach dem Fremdgeh-Drama mit Brenda Brinkmann will Laurenz Pesch bei "Are You The One? Realitystars in Love" eigentlich seine Ex Joena zurückerobern. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Laurenz Pesch will derzeit einfach keine Ruhe ins Liebesleben einkehren.

Gerade erst musste der 25-Jährige bei "Ex on the Beach" erfahren, dass ihn seine damalige Freundin Brenda Brinkmann während ihrer Beziehung ausgerechnet mit seinem Kumpel Gigi Birofio betrogen hatte.

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Bei "Are You The One? Realitystars in Love" wartet nun bereits das nächste Gefühlschaos.

Diesmal geht es allerdings um seine andere Ex-Freundin Joena. Laurenz macht keinen Hehl daraus, dass er noch Gefühle für sie hat und sie eigentlich zurückgewinnen möchte. Blöd nur: Sein Verhalten passt nicht unbedingt zu diesem Plan.

Raúl versteht die Welt nicht mehr

Denn Laurenz knutscht mit Kandidatin Emma Fernlund – und zwar nicht nur einmal.

Als er Mitkandidat Raúl Richter von einem zweiten Kuss erzählt, versucht dieser zunächst noch, eine Erklärung zu finden. Vielleicht sei das Ganze ja während eines Spiels passiert?

"Eben nicht", stellt Laurenz klar. Spätestens da versteht Raúl die Welt nicht mehr.

Der Schauspieler erinnert Laurenz daran, dass Joena ebenfalls in der Villa ist und offenbar noch Gefühle im Spiel sind. Einen Kuss während eines Spiels könne man vielleicht noch anders bewerten – freiwillig mit einer anderen Frau herumzuknutschen, während man gleichzeitig seine Ex zurückerobern möchte, sei allerdings eine andere Geschichte.

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Raúl will deshalb wissen, warum Laurenz Emma überhaupt geküsst hat. Die Antwort fällt überraschend unkompliziert aus: "Weil ich Bock hatte."

"Aber du willst sie doch zurück, dachte ich?", hakt Raúl ungläubig nach. Für ihn ist klar: Wer tatsächlich um seine Ex kämpfen möchte, sollte sich vielleicht nicht gleichzeitig durch die Villa knutschen.

"Was du gerade machst, ist nicht um sie kämpfen", hält er Laurenz vor. Und irgendwann dämmert es offenbar auch dem Reality-Star selbst.

"Das sieht beschissen aus", muss Laurenz schließlich eingestehen. Immerhin eine Erkenntnis, bei der ihm wohl niemand in der Villa widersprechen dürfte.