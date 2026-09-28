i Undine Lux trat zehn Jahre lang als offizielles Helene-Fischer-Double auf. Imago Images Vom Double zum Talent Helene Fischers Double will jetzt selbst Star werden Zehn Jahre stand sie als Schlager-Queen auf der Bühne. Bei "The Voice" versucht sie es nun mit rosa Haaren und eigenem Namen. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 20:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blond war gestern, heute ist es Rosa: Undine Lux (38) war zehn Jahre lang das einzige offizielle Double von Helene Fischer (42). Am Samstagabend stand die Sängerin aus Brandenburg bei den Blind Auditions von "The Voice of Germany" auf der Bühne, diesmal als sie selbst.

Bühnenerfahrung bringt sie reichlich mit. Ab 2008 tingelte Undine als Helene-Kopie durchs Land, trat bei Volksfesten, Galas und Firmenfeiern auf. Irgendwann war die Luft aber raus. "Es war dann wirklich ein Punkt, an dem ich gemerkt habe: Es macht mir keinen Spaß mehr", erzählt sie. "Ich verliere gerade die Liebe zur Musik. Und das wollte ich nicht."

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Sieg bei Silbereisen, dann Flaute

Ganz schlecht lief es danach nicht. 2022 gewann sie einen von Florian Silbereisen (45) moderierten Schlager-Wettbewerb im Fernsehen und durfte anschließend in einer seiner Shows auftreten. Auch optisch machte sie sich frei von der Fischer-Optik und färbte die Haare in ihrer Lieblingsfarbe Rosa. Der große Durchbruch als eigenständiger Schlagerstar blieb trotzdem aus.

Bei "The Voice of Germany" versuchte die 38-Jährige es deshalb noch einmal, mit "Ich liebe das Leben" von Vicky Leandros (74). Der Klassiker sorgte bei den Coaches zunächst für Ratlosigkeit.

Michi Beck (58) gab zu: "Wir haben eine Weile gebraucht, weil wir etwas überfordert waren mit dem alten Vicky-Leandros-Titel." Kollege Smudo (58) ergänzte: "Wir haben aber gedacht: Irgendwie klingt das geil. Das kann man ja nicht so ungedreht lassen."

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Auch Nico Santos (33) drehte sich um, musste aber gestehen, dass er den Titel gar nicht kennt. Von Undines Leistung war er trotzdem angetan: "Du hast die Endungen sehr gut ausgesungen." Am Ende entschied sich die 38-Jährige für ihn als Coach. Als Double von Helene Fischer wird man sie dort jedenfalls nicht mehr erleben.