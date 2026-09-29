i Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber. IMAGO/Newscom / AdMedia Crawfords Sohn wurde 27 Neue Details! Das geschah kurz vor Presley Gerbers Tod Der plötzliche Tod von Presley Gerber erschütterte seine Familie. Nun kommen neue Details über seine letzten Stunden ans Licht. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tod von Presley Gerber, Sohn von Supermodel Cindy Crawford (60) und Unternehmer Rande Gerber, sorgt weiter für Bestürzung.

Der 27-Jährige starb in einer Entzugseinrichtung – weniger als 24 Stunden, nachdem er dort aufgenommen worden war. Als mögliche Ursache steht eine Überdosis im Raum.

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Zunächst stellte sich vor allem die Frage, wie Presley in der Einrichtung überhaupt an Drogen gekommen sein könnte. Neue Informationen von "TMZ" zeichnen nun allerdings ein anderes Bild: Dem Bericht zufolge soll der 27-Jährige bereits unter Drogeneinfluss gestanden haben, als er in das Suchthilfezentrum "Resolutions Living" gebracht wurde.

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Klinik wusste offenbar Bescheid

Laut "TMZ" kontaktierte ein Mitglied von Presleys Suchtteam die Einrichtung noch vor seiner Ankunft. Dabei soll ausdrücklich darauf hingewiesen worden sein, dass Presley "high" sei. Man habe wissen wollen, ob er in diesem Zustand überhaupt aufgenommen werden könne.

Die Antwort soll eindeutig gewesen sein: "Bringen Sie ihn herein."

Damit soll die Einrichtung bereits vor Presleys Ankunft gewusst haben, dass der Sohn von Cindy Crawford Drogen konsumiert hatte. Sein Zustand soll zu diesem Zeitpunkt bereits alarmierend gewesen sein. Laut dem Bericht verhielt sich Presley unberechenbar und machte beunruhigende Äußerungen über die Gründe für seinen Drogenkonsum.

Nicht einmal 24 Stunden später war der 27-Jährige tot.

Presley hatte dem Bericht zufolge schon länger mit Suchtproblemen zu kämpfen. "TMZ" berichtete zuvor, dass ihm sogar ein sogenannter Nüchternheitscoach zur Seite gestellt worden war. Dieser soll ihn intensiv begleitet haben, mit ihm gereist und praktisch rund um die Uhr für ihn erreichbar gewesen sein.

Cindy Crawford "am Boden zerstört"

Seit Presleys Tod zieht sich die Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Cindy Crawford, Rande Gerber und Presleys Schwester Kaia (25) baten über einen Sprecher darum, ihre Privatsphäre in dieser "sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit" zu respektieren.

Wie schwer der Verlust vor allem Cindy Crawford trifft, schilderte ein Insider gegenüber "Page Six". Die Familie sei äußerst eng miteinander verbunden gewesen, Kaia und Presley hätten zudem ein besonders inniges Verhältnis gehabt.

"Cindy ist untröstlich", erklärte die Quelle. Das Supermodel sei "völlig am Boden zerstört". Für die Familie sei es noch immer kaum zu begreifen, was passiert sei.