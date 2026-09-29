i "Dämon in ihm" – Alex rastet im Sommerhaus völlig aus RTL "Dämon in ihm" Betrunkener TV-Macho rastet aus und schlägt gegen Wand Im "Sommerhaus der Stars" eskaliert die Lage um Alexander Molz erneut. Nach reichlich Alkohol schlägt er gegen eine Wand und beleidigt seine Freundin. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon in den vergangenen Folgen sorgte Alexander "Alex" Molz mit seinen Wutausbrüchen für heftige Diskussionen. In Folge sechs legt der 31-Jährige nun noch einmal nach – und diesmal spielt offenbar auch reichlich Alkohol eine Rolle.

Beim Nominierungsabend wirkt Alex bereits deutlich angeschlagen. Taumelnd geht er nach vorne, doch noch bevor er überhaupt zu sprechen beginnt, schlägt er gegen die aufgestellte Tafel. Die darauf befestigten Magneten fallen zu Boden. "Er hat zu viel getrunken", stellt Mitbewohner Fabrice Neda (29) fest.

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Hati bricht in Tränen aus

Danach wird es noch heftiger. Freundin Hati Suárez stellt Alex wegen seines Verhaltens zur Rede. Doch statt sich zu beruhigen, beginnt der 31-Jährige, seine Partnerin zu beleidigen. Hati hält dem Streit schließlich nicht mehr stand und bricht in Tränen aus. "Das ist so peinlich, ich hasse ihn", sagt sie weinend.

Auch die anderen Bewohner beobachten die Situation mit Sorge. Kathy Hartlieb (29) findet drastische Worte für Alex' Verhalten: "Als würde da ein Dämon in ihm wachsen."

Julian F. M. Stoeckel (39) glaubt, dass der Auftritt für Alex noch Folgen haben könnte. "Die Leute werden dich in der Luft zerreißen für so einen Auftritt", warnt er.

Safety-Ticket plötzlich weg

Doch was brachte Alex derart auf die Palme? Kurz zuvor mussten er und Hati einen bitteren Rückschlag einstecken. Ferry Pall (30) und Kathy bekommen die Möglichkeit, einem Paar das bereits gewonnene Safety-Ticket wieder abzunehmen – ihre Wahl fällt ausgerechnet auf Hati und Alex. "Irgendjemanden mussten wir wählen", heißt es zur Begründung.

Hati reagiert darauf alles andere als gelassen. "Deine Krokodilstränen kannst du dir sparen. Ich hoffe, sie weiß, mit wem sie sich hier anlegt", schießt sie zurück. Damit verschärft sich die ohnehin angespannte Stimmung im "Sommerhaus" weiter.

Folge sechs von "Das Sommerhaus der Stars" ist bereits bei RTL+ abrufbar. Im Free-TV zeigt RTL die neuen Folgen dienstags um 20.15 Uhr.