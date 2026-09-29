i Mit 61 Jahren ist Carmen Geiss fitter denn je, doch vor allem an ihrem Gesicht haben einige etwas auszusetzen. Instagram/carmengeiss Heftige Fan-Reaktionen Spa-Video von Carmen Geiss sorgt für Wirbel Die 61-Jährige gönnt sich eine Auszeit in Amsterdam. Doch statt Entspannung gibt es Kritik: Fans wollen sie auf dem Video kaum wiedererkennen. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert (62) und Carmen Geiss (61) gönnen sich gerade eine kleine Auszeit in Amsterdam. Im luxuriösen Hotel W hat sich die Reality-TV-Ikone einen entspannten Morgen im Spa gebucht, ganz ohne Ehemann Robert.

Das Besondere am Wellness-Bereich: Er befindet sich in den ehemaligen Tresorräumen einer alten Bank. Carmen nimmt ihre Follower im Video mit auf die kleine Tour durch die ungewöhnliche Location.

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Doch unter dem Clip dreht sich plötzlich alles um das Aussehen der 61-Jährigen. Statt Kommentaren über das schöne Ambiente hagelt es kritische Stimmen zu Carmens Gesicht.

"Hat die Augenringe?", fragt ein User. "Sie war mal ziemlich hübsch", schreibt ein anderer. Manche gehen noch weiter: "Oh Mann, was haben sie nur mit ihrem Gesicht gemacht?" Einige vergleichen die 61-Jährige sogar mit einer "Katzenfrau".

Während viele Follower schreiben, sie hätten Carmen "fast nicht erkannt", halten andere dagegen: Wie die TV-Millionärin aussehen möchte, sei schließlich allein ihre Sache.

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Für Carmen selbst bedeutet Luxus an diesem Morgen vor allem eines: Spa, Ruhe und weit und breit kein "Roooobert!" Die Kritik im Netz scheint sie nicht zu stören.