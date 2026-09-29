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Asami Yaguchi ist tot.
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Oricon
Rätsel um ihren Tod

Anime-Star stirbt plötzlich mit nur 47 Jahren

Die japanische Synchronsprecherin Asami Yaguchi ist völlig überraschend verstorben. Die Stimme aus "Gintama" und "Tamagotchi!" wurde nur 47 Jahre alt.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
29.09.2026, 14:50
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Anime-Fans trauern um Asami Yaguchi. Die japanische Synchronsprecherin starb am 26. September im Alter von nur 47 Jahren. Ihre Agentur Kenyu Office gab die traurige Nachricht zwei Tage später bekannt.

Japanischen Medien zufolge starb Yaguchi plötzlich an Herzversagen. Die Beisetzung fand auf Wunsch ihrer Familie im engsten Angehörigenkreis statt.

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"Viel zu früh"

Besonders emotional fällt der Abschied ihrer Agentur aus. Yaguchi habe Kenyu Office bereits seit den Anfangsjahren begleitet.

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"Worte können unsere Trauer nicht ausdrücken", heißt es in der Mitteilung. Man erinnert sich an sie als fröhlichen und fürsorglichen Menschen. Schließlich folgen die Worte: "Viel zu früh, Yaguchi."

Yaguchi war seit 2002 als Sprecherin tätig. Anime-Fans kennen sie unter anderem als jungen Gintoki Sakata aus "Gintama". Über viele Jahre lieh sie außerdem Kuchipatchi aus "Tamagotchi!" ihre Stimme. Weitere Rollen hatte sie unter anderem in "Black Lagoon" und "Doraemon".

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Besonders tragisch: Noch am 14. September hatte Yaguchi Bilder von sich auf Instagram veröffentlicht, auf denen sie gut gelaunt bei einem traditionellen Fest zu sehen war. Es sollte ihr letzter Beitrag werden.

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"Bitte vergesst niemals, was für eine wunderbare Schauspielerin Asami Yaguchi war", richtet ihre Agentur einen letzten Appell an ihre Fans.

red,29.09.2026, 14:50
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