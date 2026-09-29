i Thorsten Legat will nicht mehr. Joyn Er reißt sich Mikro runter "Mir reicht's" – Legat bricht TV-Wiedersehen ab In der "Villa der Versuchung" wurde geschrien, gestritten und taktiert – doch selbst beim großen Wiedersehen ist noch lange keine Ruhe. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 16:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich soll bei "Villa der Versuchung – Die große Abrechnung" noch einmal in Ruhe über die turbulente Staffel gesprochen werden. Das mit der Ruhe klappt allerdings nicht besonders lange.

Erstmals seit dem Finale treffen die Kandidaten wieder aufeinander. Moderatorin Verona Pooth konfrontiert die Promis mit offenen Rechnungen, alten Streitereien und so manchem Verrat aus der Villa.

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Besonders zwischen Elsa Latifaj und Jana Pallaske sind die Wunden offenbar noch lange nicht verheilt.

Verona versucht ihn aufzuhalten.

Schon während der Staffel gerieten die beiden immer wieder aneinander. Jana bezeichnete Elsa damals sogar als "Parasit für die Gesellschaft".

Beim Wiedersehen geht der Zoff in die nächste Runde.

"Crazy Cheese"-Roland sorgt für Streit im TV i ?

Die beiden Frauen diskutieren immer hitziger miteinander – und irgendwann reicht es einem, der eigentlich gar nicht im Mittelpunkt des Streits steht.

Thorsten Legat steht plötzlich auf.

Der ehemalige Fußball-Profi lässt sich seine Verkabelung samt Mikrofon abnehmen und macht deutlich, dass er sich das Ganze nicht länger anhören möchte. Moderatorin Verona Pooth versucht noch, Legat zum Bleiben zu bewegen.

Vergeblich.

Der 57-Jährige lässt sich nicht mehr umstimmen und will die Runde tatsächlich verlassen. Doch bevor er endgültig geht, kracht es auch noch zwischen ihm und Chika. Die hält mit ihrer Meinung über Legat ebenfalls nicht hinter dem Berg. Dann ist für "Kasalla" endgültig Schluss.

Dabei hatte Legat während der Staffel selbst für reichlich Konfliktstoff gesorgt. Sein taktisches Verhalten brachte unter anderem Paddy Kroetz gegen ihn auf, auch mit Satansbratan Erik verschlechterte sich das Verhältnis im Laufe der Show deutlich.

Für die große Aussprache reicht seine Geduld dann offenbar nicht mehr.