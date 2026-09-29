i Prinzessin Ingrid Alexandra und ihr Bruder Prinz Sverre Magnus. APA-Images / NTB / Lise Åserud Prinzessin Ingrid Mit nur 22! SIE muss plötzlich dem König bereitstehen Eigentlich wollte sich Ingrid Alexandra auf ihr Studium konzentrieren. Nach dem Tod von König Harald hat sich das Leben der 22-Jährigen verändert. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 19:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor wenigen Wochen war sie noch Prinzessin und Studentin – jetzt ist Ingrid Alexandra (22) plötzlich die wichtigste Frau der nächsten Generation im norwegischen Königshaus.

Mit dem Tod ihres Großvaters König Harald am 28. August änderte sich die Thronfolge automatisch. Ihr Vater bestieg als König Haakon VIII. den Thron, Ingrid Alexandra wurde Kronprinzessin und steht seither an erster Stelle der norwegischen Thronfolge.

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Damit kommt auf die 22-Jährige wesentlich mehr Verantwortung zu. Und die ist keineswegs nur symbolisch.

Ingrid kann für Papa einspringen

Nur wenige Tage nach Haralds Tod folgte ein entscheidender Schritt. Am 1. September unterschrieb Ingrid Alexandra ihren Eid auf die norwegische Verfassung.

Bilder: Prinzessin Astrid beim Begräbnis von König Harald V. i ?

Dieser Eid ist Voraussetzung dafür, dass die Thronfolgerin die Aufgaben einer Regentin übernehmen darf. Ist König Haakon krank oder befindet er sich auf einer Reise außerhalb Norwegens, kann seine Tochter damit für ihn einspringen und sogar die Regierungsgeschäfte als Regentin führen. Sie darf zudem an der Seite ihres Vaters im Staatsrat Platz nehmen.

Aus der Königsenkelin ist damit innerhalb weniger Tage die direkte Stellvertreterin ihres Vaters geworden.

Eigentlich ist sie noch Studentin

Dabei sollte ihr Alltag derzeit eigentlich ganz anders aussehen. Im Herbst 2025 begann Ingrid Alexandra ein Studium der Sozialwissenschaften an der Universität Sydney. Aktuell absolviert sie ein Austauschsemester an der Universität Oslo.

Der Palast betont sogar weiterhin, dass ihre Ausbildung in den kommenden Jahren ihre wichtigste Aufgabe bleiben soll. Einzelne offizielle Termine für das Königshaus nimmt sie allerdings bereits wahr.

Studium und Krone müssen nun immer stärker miteinander vereinbart werden. Norwegische Medien thematisierten bereits nach Haralds Tod, dass die neue Rolle der Kronprinzessin Anpassungen in ihrem Studentenleben notwendig machen könnte.

An Papas Seite

Wie schnell Ingrid in ihre neue Position hineinwachsen muss, zeigte sich bereits bei Haakons Vereidigung. Eigentlich hätte Königin Mette-Marit ihren Mann begleiten sollen. Wegen Komplikationen nach ihrer Lungentransplantation musste sie jedoch kurzfristig absagen.

Stattdessen stand Ingrid Alexandra an der Seite ihres Vaters, als dieser vor dem Parlament seinen Eid als neuer König ablegte.

Und schon am Freitag wartet der nächste bedeutende Termin. Am 2. Oktober soll Ingrid gemeinsam mit Haakon und Mette-Marit an der feierlichen Eröffnung des norwegischen Parlaments teilnehmen. Bereits davor sitzt die 22-Jährige beim Staatsrat an der Seite ihres Vaters.

Für Ingrid Alexandra beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt: Zwischen Hörsaal und Königspalast muss sich die 22-Jährige nun darauf vorbereiten, im Ernstfall sogar für ihren Vater die Führung zu übernehmen.