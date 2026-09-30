i Lelek war enttäuscht vom israelischen Sender. APA Images Sie suchen schon den Song Trotz Israel: Kroatien ist bei ESC fix dabei Kroatien wird beim ESC 2027 in Burgas antreten. Nach LELEK und "Andromeda" beginnt jetzt die Suche nach dem nächsten kroatischen ESC-Star. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 04:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kroatien ist bereit für die nächste Runde! Der öffentlich-rechtliche Sender HRT hat die Regeln für den nationalen Vorentscheid "Dora 2027" veröffentlicht – und damit auch die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Burgas bestätigt.

Seit 28. September können Songs eingereicht werden, die Bewerbungsfrist läuft bis zum 29. November. Eine Fachjury wählt anschließend 24 Beiträge für den Wettbewerb sowie vier Ersatzsongs aus.

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Im Februar wird erst entschieden

Dabei gibt es klare Regeln: Die Beiträge dürfen zuvor weder veröffentlicht noch öffentlich aufgeführt worden sein, maximal drei Minuten dauern und die Künstler müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Hauptgesang muss außerdem live erfolgen – Tonhöhenkorrekturen wie Auto-Tune sind ausdrücklich verboten.

Die "Dora" soll im Februar 2027 stattfinden. Der Sieger bekommt schließlich das Ticket für Burgas und darf Kroatien beim Eurovision Song Contest vertreten.

Das war der ESC 2026 in Wien i ?

Die Fußstapfen sind durchaus groß. 2026 schickte Kroatien die Frauenformation LELEK mit "Andromeda" nach Wien. Der außergewöhnliche Ethno-Auftritt sorgte bereits vor dem Finale für reichlich Gesprächsstoff und landete schließlich auch beim österreichischen Publikum weit vorne.

Jetzt beginnt die Suche nach der Nachfolge.

Und Interesse dürfte genügend vorhanden sein: Schon für die "Dora 2026" wurden rekordverdächtige 251 Songs eingereicht.

Wer sich diesmal durchsetzt, entscheidet sich im Februar. Fest steht aber schon jetzt: Wenn am 11. Mai in Burgas der ESC startet, ist die kroatische Flagge wieder dabei.