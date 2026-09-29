i „Sommerhaus“-Schock! Jetzt wächst die Angst vor Alex RTL "Sommerhaus der Stars" Zuschauer schlagen Alarm: Wie gefährlich ist Alex? Die Stimmung im "Sommerhaus der Stars" wird immer explosiver – und einer steht dabei besonders im Mittelpunkt: Alexander Molz. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im "Sommerhaus der Stars" eskaliert die Lage um Alexander "Alex" Molz (31) immer weiter. Nach heftigen Wutausbrüchen und üblen Beschimpfungen gegen Freundin Hati Suarez (26) zeigen sich selbst seine Mitstreiter alarmiert.

Schon in den vergangenen Folgen geriet der 31-Jährige immer wieder heftig mit seinen Mitbewohnern und seiner Freundin aneinander.

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Vor allem sein Streit mit Giovanni Weisheit sorgte für Wirbel. In den sozialen Netzwerken kritisierten zahlreiche Zuschauer sein Auftreten. Doch in den neuen Folgen spitzt sich die Situation weiter zu.

Alex schlägt auf Tisch – Glas geht kaputt

Bereits in Folge fünf verliert Alex während eines Spiels die Beherrschung. Weil Hati nicht die gewünschte Leistung bringt, schlägt er gleich zweimal heftig auf den Tisch. Dabei geht sogar ein Glas zu Bruch.

Doch damit nicht genug: In Folge sechs kommt es nach der Nominierung zur nächsten Eskalation. Während seiner Rede schlägt er wütend auf die Tafel mit den Kandidatenbildern – die Schilder fallen zu Boden.

Als Hati es bei der Prüfung nicht schafft, das Essen hinunterzuschlucken, schlägt Alex zweimal auf den Tisch, sodass die Gläser kaputtgehen. RTL

Fabrice zeigt sich danach besorgt: "Er war das erste Mal kurz davor, denke ich, etwas falsch zu machen, was er später vielleicht noch bereuen wird." Hati unter Tränen: "Ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Er ist ein komplett anderer Mann. Das ist nicht der Alex, in den ich mich verliebt habe."

Kurz darauf eskaliert die Situation zwischen den beiden endgültig. Hati erklärt Alex lediglich, dass sie von seinem Verhalten enttäuscht sei. Seine Reaktion fällt heftig aus. "Mir ist egal, wie du das fandest. Geh mir nicht auf die Eier! Fuck mich nicht ab! Rede nicht so eine Scheiße, du Opfer! Halt deine Fresse!", fährt er seine Freundin an.

Mitstreiter schlagen Alarm

Auch bei den anderen "Sommerhaus"-Bewohnern wächst die Sorge, dass die Situation weiter eskalieren könnte. Sandro Ritzini findet deutliche Worte: "Er ist dafür verantwortlich, wenn es noch mehr explodiert. Er muss das unter Kontrolle halten."

Die Produktion griff in den bislang gezeigten Szenen nicht ein. In früheren Staffeln mussten allerdings bereits Security-Mitarbeiter einschreiten, wenn Konflikte außer Kontrolle zu geraten drohten.

Fest steht aber auch: In den bislang ausgestrahlten Folgen wurde Alex gegenüber seinen Mitkandidaten nicht körperlich. Nach den Dreharbeiten wies er zudem die Darstellung zurück, besonders aggressiv zu sein.

Trennung vor laufender Kamera?

Für Hati und Alex könnte das "Sommerhaus"-Drama bald drastische Konsequenzen haben. Laut einem Bericht des "Berliner KURIER" soll es noch während der Dreharbeiten zur Trennung gekommen sein. Anschließend sollen beide das Haus verlassen haben. Ob es tatsächlich so kommt, dürften die nächsten Folgen zeigen.