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Presley sprach in seinen Videos offen über seine psychischen Probleme.
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Was wirklich geschah

Video aufgetaucht! Presley filmte sich in Todesnacht

Ein Video zeigt Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber in der Nacht vor seinem Tod. Der 27-Jährige war offenbar unter Drogeneinfluss.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
30.09.2026, 12:44
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Presley Gerber, der 27-jährige Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber, wurde am Sonntagmorgen, dem 20. September, tot in der Einrichtung "Resolutions Living" in Santa Monica aufgefunden. Jetzt sorgt ein Video für Aufsehen.

Das US-Portal TMZ hat Aufnahmen veröffentlicht, die Presley offenbar selbst in der Nacht vor seinem Tod gemacht hat. In dem Clip, der gegen 22 Uhr entstanden sein soll, führt der 27-Jährige durch das "Sober House" und zeigt unter anderem ein Schlafzimmer. Er soll zu diesem Zeitpunkt unter Drogeneinfluss gestanden haben.

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Unter Drogeneinfluss aufgenommen

Wie TMZ weiter berichtet, soll Presley bereits am Samstagnachmittag Drogen konsumiert haben. Sein Sober Coach habe anschließend bei "Resolutions Living" angerufen und um einen Platz gebeten - dabei aber ausdrücklich auf den Drogeneinfluss hingewiesen. Der zuständige Mitarbeiter habe dennoch zugesagt.

Das wirft Fragen auf: Mehrere Betreiber von Reha-Einrichtungen erklärten gegenüber dem Nachrichtenportal, dass Menschen unter Drogeneinfluss grundsätzlich nicht in einem "Sober House" untergebracht werden sollten. Presley sollte eigentlich am Montag in eine Reha-Einrichtung gebracht werden.

Jahrelanger Kampf gegen die Sucht

Der Sohn des berühmten Model-Paares hatte jahrelang offen mit psychischen Problemen und Suchterkrankungen gekämpft. Er sprach öffentlich über Panikattacken und verschiedene Medikamente, die er einnahm. Erst vor einem halben Jahr hatte er eine umstrittene Ibogaine-Therapie in Mexiko gemacht.

Neue Details! Das geschah kurz vor Presley Gerbers Tod

Die genaue Todesursache steht noch nicht fest und muss durch eine Autopsie geklärt werden. Der Mitarbeiter, der Presley aufgenommen hatte, soll inzwischen entlassen worden sein.

red,30.09.2026, 12:44
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